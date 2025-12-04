Diretta Ulm Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la nona giornata di Eurocup.

DIRETTA ULM TRENTO: TRASFERTA TEDESCA!

Con la diretta Ulm Trento ci spostiamo alla Ratiopharm Arena, dove alle ore 19:00 di giovedì 4 dicembre 2025 va in scena una partita molto delicata nel girone B di Eurocup 2025-2026, competizione arrivata alla nona giornata e dunque all’ultimo turno di andata, utile per provare a tracciare un primo bilancio.

Arriviamo dalla settimana di pausa per le nazionali, e Trento deve fronteggiare uno scenario ancora negativo: due sconfitte consecutive per la Dolomiti Energia, pesante soprattutto quella interna contro Chemnitz che ha lasciato la squadra di Massimo Cancellieri con un record negativo (3-5) e la necessità di inseguire.

Troviamo il Ratiopharm Ulm con una vittoria in più, dunque Trento ha la possibilità di agganciare i tedeschi e prendersi per il momento il vantaggio nella sfida diretta; sicuramente l’Aquila dovrà marciare per provare a qualificarsi per la prima volta ai playoff di Eurocup con la nuova formula.

Squadra che ha raccolto qualche vittoria importante ma che in generale deve ancora soffrire, a breve vedremo se dalla diretta Ulm Trento uscirà un successo che possa in qualche modo migliorare la situazione, lanciando la Dolomiti Energia nel migliore dei modi verso il girone di ritorno di questa competizione.

COME VEDERE LA DIRETTA ULM TRENTO IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Ulm Trento viene trasmessa sui canali tv di Sky Sport, come sempre quando si parla di Eurocup, per quanto riguarda la diretta streaming video saremo su Now.

DIRETTA ULM TRENTO: PER LA ZONA PLAYOFF

La diretta Ulm Trento rappresenta quasi una partita classica in Eurocup, tra due squadre che infatti in epoca recente hanno sostanzialmente sempre partecipato alla competizione pur senza centrare risultati indimenticabili. Quest’anno poi la Dolomiti Energia sta faticando anche in campionato: abbiamo detto più volte di come si tratti di una squadra giovane che paga dazio alla mancanza di esperienza a grandi livelli, certamente Cancellieri sta facendo un bel lavoro e in ogni caso la qualificazione ai playoff di questa Eurocup è tutta da giocare, chiudere il girone di andata con una vittoria sarebbe molto importante.

Certo c’è anche il possibile rovescio della medaglia, vale a dire una potenziale sconfitta che manderebbe Ulm ad avere due partite di vantaggio; diciamo che la sconfitta subita due settimane fa contro Chemnitz non ha aiutato Trento a migliorare la sua situazione nella classifica del girone B, ma ci sono ancora ben dieci partite da giocare e tutto è possibile, certamente bisognerà provare a riprendersi una vittoria in trasferta che manca dal 28 ottobre, quando l’Aquila aveva sbancato il parquet del Panionios. Staremo a vedere: il Ratiopharm Ulm è un’avversaria temibile soprattutto sul proprio campo…