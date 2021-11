Diretta Ulm Venezia/ Streaming video tv: Reyer in Germania, Eurocup

DIRETTA ULM VENEZIA: OSPITI FAVORITI!

Ulm Venezia, in diretta alle ore 19.30 di questa sera, mercoledì 3 novembre 2021, si gioca dalla Ratiopharm Arena di Ulm, in Germania, per la terza giornata del girone B di Eurocup 2021-2022, la Coppa di basket che è appena all’inizio della sua lunga avventura stagionale ma che ci sta dando già indicazioni piuttosto chiare sulla forza delle venti squadre protagoniste. Ad esempio, la diretta di Ulm Venezia ci offrirà una partita che sarebbe importante vincere per Venezia, perché i tedeschi sono ancora fermi al palo e vincere in trasferta è sempre molto significativo in una competizione di alto livello come la Eurocup.

Diretta Buducnost Virtus Bologna/ Streaming video tv: scontro al vertice, Eurocup

Il Ratiopharm Ulm e la Umana Reyer Venezia arrivano a questo incontro con situazioni differenti: due sconfitte su due per i tedeschi, una vittoria e un rovescio invece per Venezia, che naturalmente vorrebbe consolidarsi nella prima parte della classifica del girone. La Eurocup ha cambiato format e la nuova (lunghissima, forse anche troppo) formula prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite nella stagione regolare per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale. L’obiettivo però è anche quello di piazzarsi più in alto possibile per garantirsi una buona griglia verso la fase ad eliminazione diretta. Il cammino comunque è solo all’inizio, fare calcoli per ora ha poco senso: che risposte ci darà Ulm Venezia?

Diretta/ Trento Lietkabelis (risultato finale 61-77) streaming: Kalaitzakis 20 punti

DIRETTA ULM VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ulm Venezia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.tv

DIRETTA ULM VENEZIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Ulm Venezia, abbiamo già evidenziato che per la Umana Reyer finora ci sono state luci e ombre nelle primissime battute della Eurocup 2021-2022. Per la precisione, i lagunari avevano cominciato molto bene, espugnando per 62-73 il campo dei francesi del Bourg en Bresse nella prima giornata, ma poi c’è stata una frenata casalinga a causa della sconfitta contro i turchi del Bursaspor per 62-70 al Taliercio. Adesso l’auspicio è naturalmente fare il bis in trasferta, poi si penserà a sbloccarsi anche in casa.

Diretta/ Virtus Bologna Ulm (risultato finale 87-76): secondo successo in EuroCup!

Il Ratiopharm Ulm invece è una delle tre squadre del girone B che finora ha sempre perso nel corso di questa Eurocup. Per i tedeschi una delle due sconfitte è stata contro l’altra italiana del gruppo, cioè naturalmente la Virtus Bologna, che ha battuto Ulm in Italia per 87-76, mentre l’altro rovescio del Ratiopharm Ulm è arrivato in casa per 79-86 contro i montenegrini del Buducnost Podgorica. Venezia spera che non ci sia due senza tre…



© RIPRODUZIONE RISERVATA