Diretta Ulster Benetton/ Streaming video tv: prima trasferta per i Leoni (Rugby)

Ulster Benetton, in diretta dal Kingspan Stadium di Ulster, è la partita di rugby in programma oggi, venerdi 8 ottobre 2021 con fischio d’inizio previsto per le ore 20.35. Siamo al terzo turno della United Rugby Championship, competizione di grandissimo livello che riunisce solo le miglior formazioni rugbystiche di Galles, Irlanda, Scozia, Sudafrica e ovviamente l’Italia: sotto ai riflettori per quella che era la ex Pro14 ancora la squadra trevigiana di Crowley, messa oggi alla prova per la prima volta lontana da casa.

I leoni pure approdano alla trasferta gallese con ottimismo: la formazione fin qui si è dimostrata molto solida, ma come loro anche i padroni di casa, che ancora non hanno messo il piede in fallo (lo sanno bene le Zebre che li hanno affrontati solo pochi giorni fa). Ci attende dunque con la diretta tra Ulster e Benetton un match rovente per la United rugby Championship: chissà a che accadrà in campo!.

DIRETTA ULSTER BENETTON STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ulster Benetton sarà garantita sul Canale 20 di Mediaset in chiaro per tutti, ottima notizia per gli appassionati italiani di rugby. Inoltre, ricordiamo che Mediaset garantirà anche la diretta streaming video dei match dello United Rugby Championship su Infinity.

DIRETTA ULSTER BENETTON: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Ulster e Benetton, match della United Rugby Championship che pure sancisce il debutto dei trevigiani fuori casa, andiamo a dare un miglior contesto all’incontro. Come abbiamo accennato prima, la squadra di Kieran Crowley approda al turno con grande ottimismo: nella competizione la formazione italiana ha messo da parte già due successi, riuscendo a battere gli Stormers al debutto per 22-18 e pure l’Edinburgh nel secondo turno, questa volta col risultato piòù risicato di 28-27.

Pure però anche gli avversari vantano un’ottima condizione e dunque appaiono come rivali temibili questa sera. La squadra del ct Dan McFarland non ha messo il piede fallo al primo turno del torneo contro Glasgow, trovando il risultato di 35:29 e pure ha fatto parecchio male agli azzurri delle Zebre, superati con il chiarissimo risultato di 36-3. Una batosta che deve fare da insegnamento anche a Benetton, che pure pare sicura dei promo mezzi. Vedremo però che dirà il campo, al solito ultimo giudice.



