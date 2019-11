Diretta Unet Holon Sassari/ Streaming video tv: Dinamo in Champions League

Unet Holon Sassari si gioca alle ore 18:30 di martedì 19 novembre, presso la Holon Toto Arena: siamo nella sesta giornata del gruppo A di basket Champions League 2019-2020, che è ormai una formalità per il Banco di Sardegna. Reduce dalla scintillante vittoria di campionato contro Reggio Emilia, la squadra di Gianmarco Pozzecco comanda il girone con 4 vittorie e una sola sconfitta (quella di Ankara) insieme al Turk Telekom e, avendo già due gare di vantaggio sulla quinta (e anche se restano tante giornate da giocare), il passaggio agli ottavi di finale dovrebbe essere ormai scritto. Lo sarà ancora di più battendo gli israeliani che però stanno facendo bene, hanno record positivo e con un successo casalingo potrebbero virtualmente archiviare la pratica; un altro test lungo il percorso di crescita della Dinamo in questa stagione. Vediamo allora come potrebbero andare le cose nella diretta di Unet Holon Sassari, nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali legati alla partita mentre aspettiamo la palla a due.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Unet Holon Sassari non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Dovrete pertanto armarvi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche che sul sito basketball.championsleague troverete informazioni utili relative alle classifiche della Champions League e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA UNET HOLON SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Unet Holon Sassari potrebbe rappresentare per la Dinamo il passaggio del turno in Champions League: chiaramente non sarà aritmetico visto che dopo la trasferta di Israele ci saranno altre otto partite, ma di certo arrivare a cinque vittorie in sei giornate sarebbe quasi un’assicurazione per la squadra di Gianmarco Pozzecco, a meno di un incredibile tracollo che però, per quanto si è visto fino a questo momento, è difficile pronosticare. La stagione del Banco di Sardegna procede a vele spiegate: nell’ultimo turno di Champions League gli isolani hanno letteralmente passeggiato contro lo Strasburgo, vincendo con uno scarto di 23 punti e mettendo in mostra la grande prestazione di Dwayne Evans, autore di 12 punti, 5 rimbalzi e 3 assist tirando 5/9 dal campo (anche se con 0/3 dall’arco), e poi i 14 punti di un Curtis Jerrells che sta provando in tutti i modi a entrare al 100% nel progetto. Dunque adesso c’è una bella occasione per prendersi un’altra vittoria in trasferta e provare a rendere meno impellenti le prossime partite di questa coppa internazionale, che Sassari punta a vincere.



