Diretta/ Ungheria Francia (Euro 2020) streaming video tv: testacoda nel girone F

DIRETTA UNGHERIA FRANCIA: DESCHAMPS NON VUOLE PASSI FALSI!

Ungheria Francia, in diretta sabato 19 giugno 2021 alle ore 15.00 presso la Puskas Arena di Budapest, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2020. E’ già testacoda nel girone F, Ungheria all’ultimo posto dopo lo 0-3 subito dal Portogallo, Francia che sembra lanciata verso la vittoria nel girone. I transalpini si sono presentati all’appuntamento di questi campionati Europei da campioni in carica e da grandi favoriti, vogliosi anche di riscattare la finale persa in casa nel 2016 contro il Portogallo.

La sfida contro la Germania non è stata giocata a ritmi forsennati ma ha messo in luce la voglia della squadra di Deschamps di far valere le sue grandi individualità, a partire dalle accelerazioni incontenibili di Mbappé. I magiari nonostante la pesante sconfitta hanno in realtà tenuto testa al Portogallo per 80′, vedendosi anche annullato per fuorigioco il gol del vantaggio che aveva fatto esplodere la Puskas Arena. Organizzata e combattiva, la squadra di Marco Rossi rischia però di pagare un sorteggio difficile e di dover salutare anticipatamente la compagnia in caso di una seconda sconfitta in due partite.

DIRETTA UNGHERIA FRANCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ungheria Francia, e vale per tutte le partite degli Europei 2020, sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: è infatti Sky che si occupa dell’intera programmazione del torneo, dunque gli abbonati avranno accesso alle immagini attraverso il loro decoder e, in assenza di un televisore, potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA FRANCIA

Le probabili formazioni della sfida tra Ungheria e Francia presso la Puskas Arena di Budapest. I portoghesi allenati da Marco Rossi scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Gulácsi; Botka, Orbán, At. Szalai; Lovrencsics, Kleinheisler, Nagy, Schäfer, Fiola; Ád. Szalai, Sallai. Risponderà la formazione tedesca guidata in panchina da Didier Deschamps con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Kanté, Pogba, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappé.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Ungheria Francia possiamo contare sulle quote ufficiali che sono state emesse dall’agenzia Snai per questa sfida di Euro 2020: vale 10,00 il segno 1 su cui puntare per la vittoria della nazionale nordica, mentre per il segno X che identifica il pareggio abbiamo un valore che ammonta a 5,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 2, che è quello da giocare per l’affermazione dei belgi, porta in dote una vincita corrispondente a 1,33 volte la cifra investita con questo bookmaker.



