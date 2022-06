Diretta Ungheria Germania/ Streaming video tv: Hansi Flick rischia! (Nations League)

DIRETTA UNGHERIA GERMANIA: FLICK NON PUÒ SBAGLIARE!

Ungheria Germania, che sarà diretta dall’arbitro spagnolo José Maria Sanchez Martinez, si gioca alle ore 20:45 di sabato 11 giugno: siamo alla Ferenc Puskas Arena di Budapest, per la terza giornata nel gruppo A di Lega A della Nations League 2022-2023. Siamo nel girone dell’Italia: la nostra nazionale ha pareggiato contro quella tedesca per poi battere i magiari, adesso queste due compagini si affrontano e i tedeschi non possono davvero sbagliare, perché al netto della qualificazione alla Final Four che potrebbe sfuggire c’è sempre il grosso rischio di scivolare in Lega B nella prossima edizione, e sarebbe chiaramente un problema.

Diretta/ Far Oer Lituania (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

La Germania nell’ultimo impegno ha mancato la vittoria contro l’Inghilterra subendo gol su rigore all’ultimo; una beffa per Hans-Dieter Flick che dunque insegue ancora il primo successo in questa Nations League. Per contro l’Ungheria all’esordio, sempre su rigore, ha battuto la nazionale dei tre leoni e dunque entra in questa partita con il secondo posto in classifica, e la speranza di fare ancora meglio. Vedremo quello che succederà nella diretta di Ungheria Germania; mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo fare qualche rapida considerazione circa le probabili formazioni attese a Budapest.

Diretta/ Irlanda Scozia (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca!

DIRETTA UNGHERIA GERMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Ungheria Germania non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: al momento infatti la partita di Nations League non compare nella programmazione del satellite o di Mediaset, e di conseguenza non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Ungheria Germania. Consigliamo di consultare, per tutte le informazioni utili sul match, il sito ufficiale della UEFA all’apposita sezione dedicata alla Nations League e alla specifica sfida in questione; in alternativa potrete visitare le relative pagine presenti sui social network, in particolare gli account di Facebook e Twitter.

Diretta/ Ucraina Armenia (risultato finale 3-0) video tv: Mykolenko cala il tris!

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA GERMANIA

Nel 3-4-2-1 per la diretta Ungheria Germania, Marco Rossi potrebbe cambiare qualcosa rispetto a Cesena: in difesa c’è sempre il ballottaggio aperto tra Fiola e Attila Szalai, conferme invece per Lang e Orban con Gulacsi che potrebbe tornare in porta a scapito di Dibusz. Sarà invariata la nazionale magiara dalla cintola in su, o almeno così dovrebbe essere: Négo e Zsolt Nagy saranno come sempre gli esterni di centrocampo, nella zona mediana dovrebbero giocare nuovamente Schafer e Adam Nagy e allora sulla trequarti si disporranno Sallai e Szoboszlai. La prima punta sarà ancora una volta Adam Szalai, insidiato da Adam ma comunque favorito.

Flick fino a questo momento ha sperimentato parecchio: mercoledì si è vista la difesa a tre, in caso di conferma comunque Kehrer e Sule potrebbero tornare a giocare davanti a Neuer insieme a Klostermann o Rudiger, mentre Henrichs potrebbe fare il titolare a destra o magari a sinistra, dunque con ballottaggio aperto tra Hofmann e Raum. Per il centro del campo abbiamo Goretzka che si candida insieme a Kimmich, da valutare dunque Gundogan che potrebbe anche avanzare la sua posizione affiancando Thomas Muller o Brandt (o Gnabry, o Havertz: tantissime le soluzioni) sulla trequarti, attenzione invece alla possibilità che Nmecha scalzi Werner dalla zona di attacco sempre in nome delle sperimentazioni di Nations League.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo anche il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato, attraverso le sue quote, sulla diretta Ungheria Germania per questa giornata di Nations League. Il segno 1 che identifica la vittoria della nazionale tedesca vi farebbe guadagnare 7,50 volte l’importo che avrete scelto di investire; il pareggio viene regolato dal segno X e porta in dote una vincita che ammonta a 4,25 volte la giocata, infine il segno 2 – sul quale puntare per il successo della nazionale magiara – ha un valore che con questo bookmaker corrisponde a 1,43 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA