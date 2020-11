Diretta Ungheria Islanda/ Streaming video tv: sfida bollente a Budapest (Play off)

DIRETTA UNGHERIA ISLANDA: BIG MATCH A BUDAPEST

Ungheria Islanda, diretta dall’arbitro Bjorn Kuipers, è la partita in programma questo giovedi 12 novembre 2020 tra le mura della Puskas Arena di Budapest: fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 per la sfida valida come finale dei play off delle Qualificazioni agli Europei della prossima estate. In terra magiara viene dunque messo in palio l’ultimo pass che vale il tabellone finale degli Europei 2021, un biglietto che verrà dunque conteso tra due nazionali forti, che hanno ben fatto nella fase dei play off e che pure sono più che mai motivate a fare bene. Ricordiamo infatti bene che sia Ungheria che Islanda, in diretta questa sera, erano state tra le più belle sorprese di Euro 2016: i nordici erano riusciti a superare anche l’Inghilterra e volare ai quarti, mentre i magiari ci avevano fatto emozionare pareggiando contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Bei ricordi dunque, che entrambe le nazionali sono pronti a vivere di nuovo, ovviamente a Euro 2021. Ma per farlo occorre vincere la partita di questa sera finale che si annuncia davvero entusiasmante.

UNGHERIA ISLANDA: COME SEGUIRE IL MATCH IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Ricordiamo a tutti gli appassionati che non è stata prevista alcuna diretta tv della diretta tra Ungheria e Islanda, prevista questa sera alle ore 20.45: pure non sono state date indicazioni riguardanti una diretta streaming video del match, valido come finale dei play off per le Qualificazioni agli Europei 2020.

LE PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ISLANDA

Per le probabili formazioni della Ungheria Islanda di questa sera, entrambi gli allenatori chiaramente metteranno in campo solo gli uomini più in forma a loro disposizione. Ecco che allora Rossi, per l’11 magiaro dovrebbe affidarsi al consolidato 3-5-2, dove vedremo tra i pali il numero 1 del Lipsia Gulacsi: davanti ci sarà spazio per Szalai, Lang e Orban. A centrocampo paiono confermate poi le maglie di Holnder e Fiola per l’esterno del reparto: in attacco non mancheranno dal primo minuto Sallai e Szalai. Sarà il 4-4-2 il modulo prediletto da Hamre per l’Islanda invece, dove in attacco vedremo dal primo minuto Finnbogason e il bomber dell’Everton di Ancelotti Sigudssonn, Traustason, Gunnarsson, Bjarnason e Gudmundsson saranno poi le prime scelte del tecnico a centrocampo, mentre tra i pali spicca il veterano Halldorsson.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match non facciamo fatica a consegnare ai magiari il favore del pronostico, anche se comunque ci attendiamo una sfida ben combattuta a Budapest. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 ha poi fissato a 2.40 la vittoria dell’Ungheria questa sera, contro il più alto 3.05 segnato per il successo dell’Islanda: il pareggio pagherà la posta a 3.05.



