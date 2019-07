Diretta Ungheria Italia/ Streaming video: azzurre a caccia della finale (Universiadi)

Ungheria Italia, in diretta dal Pala Sele di Eboli è la partita di volley femminile in programma oggi mercoledi 10 luglio 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 20,00. Le azzurre del ct Paglialunga sono quindi ancora una volta protagoniste oggi pure per un bando di prova di grandissimo prestigio: oggi infatti con la diretta Ungheria Italia si disputano le semifinali di volley per il tabellone femminile alle Universiadi 2019 di Napoli. Le nostre beniamine quindi questa sera scenderanno in campo con il chiaro obbiettivo di conquistare il pass per la finale più importante che mette in palio la medaglia d’oro in questa 30^ edizione della competizione di stanza in Campania. L’obiettivo è quindi ben chiaro, come è pure cristallino il talento della nostra selezione femminile alle Universiadi 2019 di Napoli: l’avversario di quest’oggi ovvero l’Ungheria però non è dei più facili e le italiane dovranno quindi fare attenzione a non commettere alcun passo falso.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA UNGHERIA ITALIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Ungheria Italia di quest’oggi, semifinale di prestigio per il volley femminile alle Universiadi 2019 di Napoli non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video. La Fisu, tv ufficiale infatti trasmetterà la partita delle azzurre in streaming, qui sotto presente. Ulteriori aggiornamenti poi ci arriveranno dal portale ufficiale della manifestazione al sito www.universiade2019napoli.it.

DIRETTA UNGHERIA ITALIA, VOLLEY, UNIVERSIADI 2019: IL CONTESTO

In attesa quindi di dare la parola al campo per la diretta Ungheria Italia di quest’oggi, semifinale di prestigio per il tabellone del volley femminile alle Universiadi 2019 di Napoli, è certo buona cosa andare a vedere come le due squadre hanno avuto accesso a tale banco di prova, specie le magiare che hanno condotto un cammino diverso da quello delle azzurre. Partendo però proprio dall’Italia non possiamo che applaudire allo splendido percorso che hanno vissuto le nostre giocatrici, guidate dal ct Paglialunga. Già nella fase a gironi infatti le azzurre si sono messe in luce e con due successi (su Usa e Svizzera ) e un solo KO (col Giappone) sono riuscite a strappare il pass per il tabellone finale dal secondo gradino. Qui poi l’Italia si è fatta brillantemente valere contro una formazione di prestigio come è il Brasile, battuta con un netto 3-0 ieri sera: un successo che è valso l’approdo alla semifinale. Importante il cammino anche dell’Ungheria. Le magiare infatti hanno chiuso da leader il gruppo C, recuperando vittorie su Argentina. Cina Taipei, e Repubblica ceca. Nella fase finale poi le ungheresi hanno superato senza colpo ferire il Canada, per 3-0 e si presentano quindi oggi in campo con un ottimo stato di forma e fame di risultati. Sarà un match davvero brillante quello di questa sera, dall’esito affatto scontato!

