Diretta/ Ungheria Italia streaming video tv: gli azzurri cercano la final four

DIRETTA UNGHERIA ITALIA: SFIDA DURA PER GLI AZZURRI!

Ungheria Italia, in diretta lunedì 26 settembre 2022 alle ore 20.45 presso la Puskas Arena di Budapest, sarà una sfida valida per la Lega A di UEFA Nations League. Gli azzurri cercano la final four: prima delle ultime due partite del girone l’Italia era a rischio retrocessione, è arrivata invece una vittoria contro l’Inghilterra che non ha solo garantito la permanenza in Lega A, ma con una vittoria a Budapest gli azzurri accederebbero addirittura alla final four, essendo a 2 lunghezze di distanza dai magiari primi.

Probabili formazioni Ungheria Italia/ Quote, Raspadori ci porterà alla Final Four?

L’Ungheria è stata la grande sorpresa di questa Nations League e nel girone ha vinto sia in casa della Germania sia a Wembley realizzando un clamoroso poker. Unica sconfitta proprio contro l’Italia, ma un pareggio basterebbe ai magiari contro gli azzurri rimaneggiati, privi anche di Immobile in attacco dopo l’ultimo test di domenica. Il 22 agosto 2007 l’Italia ha giocato per l’ultima volta in Ungheria, perdendo 3-1 in amichevole. In totale sono 15 i precedcenti dell’Italia a Budapest: 5 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte, ultimo successo per 0-2 in amichevole il primo giugno 1996.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA GERMANIA/ Quote: Jude Bellingham protagonista

DIRETTA UNGHERIA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ungheria Italia è fornita da Rai Uno: anche questa partita di Nations League segue ovviamente la tradizionale programmazione che riguarda la nostra nazionale di calcio, dunque l’appuntamento è in chiaro per tutti con la possibilità di assistere al match anche in alta definizione. In assenza di un televisore poi la sfida Ungheria Italia per la Nations League potrà essere seguita in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play (www.raiplay.it) o installare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, lunedì 26 settembre

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ITALIA

Le probabili formazioni della diretta Ungheria Italia, match che andrà in scena alla Puskas Arena di Budapest. Per l’Ungheria, Marco Rossi schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gulacsi; Orban, At. Szalai, Lang; Fiola, Schafer, Nagy, Kerkez; Szoboszlai, Gazdag; Ad. Szalai. Risponderà l’Italia allenata da Roberto Mancini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Cristante, Dimarco; Scamacca, Raspadori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UNGHERIA ITALIA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Ungheria Italia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dell’Ungheria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA