DIRETTA UNGHERIA ITALIA U19/ Video streaming tv: nelle qualificazioni

DIRETTA UNGHERIA ITALIA U19: NELLE QUALIFICAZIONI

Si avvicina la diretta di Ungheria Italia U19, si tratterà come detto di una partita amichevole che arriva dopo l’ottima prima fase di qualificazione agli Europei di categoria, nella quale l’Italia Under 19 ha passato il turno con tre vittorie su tre. Possiamo allora ricordare con grande piacere tutto quello che era successo tra mercoledì 6 ottobre e martedì 12, scendendo in campo nel mezzo anche sabato 9.

Il primo impegno era stato una vittoria per 2-0 contro la Lituania, poi ecco il successo per 3-0 contro l’Islanda che già aveva sancito la qualificazione per l’Elite Round, ma gli Azzurrini hanno voluto chiudere in bellezza vincendo anche contro la Slovenia per 3-1, chiudendo così a quota 9 punti in classifica, con otto gol fatti e uno solo subito e di conseguenza ottime notizie anche per quanto riguarda la differenza reti, pari a +7 per i ragazzi del commissario tecnico Carmine Nunziata. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA UNGHERIA ITALIA U19 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Stando alle ultime indicazioni non sarà possibile seguire la diretta tv di Ungheria Italia U19 e di conseguenza non possiamo indicarvi nemmeno una diretta streaming video. Per le informazioni utili ci si potrà rivolgere allora soprattutto agli account ufficiali sui social network, in particolar modo consigliamo le pagine su Facebook, Twitter e Instagram della federazione italiana e il sito www.figc.it.

PRIMO ATTO

Ungheria Italia U19, in diretta dallo stadio Szusza Ferenc di Ujpest, nei pressi della capitale magiara Budapest, si giocherà alle ore 20.00 di questa sera, giovedì 11 novembre 2021, e sarà una partita amichevole che per l’Under 19 italiana del c.t. Carmine Nunziata apre un doppio appuntamento con i pari età dell’Ungheria. Infatti la diretta di Ungheria Italia U19 sarà il primo atto di una sfida che sarà poi bissata lunedì prossimo, in quel caso a Telki.

L’Italia Under 19 dovrà allora naturalmente sfruttare questa significativa doppia amichevole contro l’Ungheria come valido test agonistico dopo che nella finestra di ottobre l’Italia U19 aveva brillantemente superato la prima fase di qualificazione agli Europei di categoria con tre vittorie su altrettante partite disputate contro la Lituania al debutto, poi contro l’Islanda ed infine anche contro la Slovenia. Che cosa succederà invece oggi in Ungheria Italia U19?

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA ITALIA U19

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Ungheria Italia U19, ricordiamo l’elenco dei 24 convocati da parte del c.t. Carmine Nunziata per questa e la successiva partita in programma sempre contro l’Ungheria fra quattro giorni, a cominciare dai portieri Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta) e Gioele Zacchi (Sassuolo); i difensori saranno invece Diego Coppola (Hellas Verona), Filippo Fiumano’ (Juventus), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Fiorentina), Davide Gentile (Fiorentina), Thomas Sandon (Vicenza), Riccardo Turicchia (Juventus) e Mattia Zanotti (Inter).

A centrocampo l’Italia U19 potrà contare su Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus) e Luciano Valente (Groningen); infine, come attaccanti sono stati convocati Giuseppe Ambrosino (Napoli), Degnand Wilfred Gnonto (Zurigo), Tommaso Mancini (Vicenza), Stephane Henoc N’gbesso (Spezia) e Samuele Vignato (Monza).



