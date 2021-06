Diretta Ungheria Portogallo/ Streaming video tv: ecco i campioni (Euro 2020)

DIRETTA UNGHERIA PORTOGALLO: MARCO ROSI TENTA L’IMPRESA!

Ungheria Portogallo, in diretta dallo stadio Puskas Arena di Budapest alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, martedì 15 giugno 2021, è la partita che aprirà il cammino agli Europei 2020 di queste due formazioni inserite nel difficilissimo girone F. Riedizione della sfida andata in scena anche cinque anni fa sempre ai gironi, ecco che la diretta di Ungheria Portogallo potrebbe avere già un peso enorme nell’economia di questo girone affascinante e spietato. Sfida difficilissima per l’Ungheria del c.t. italiano Marco Rossi, che però se non altro potrà giocare con la serenità di chi non ha nulla da perdere e cerca spazio come sorpresa; i campioni d’Europa in carica del Portogallo invece sanno che già oggi non si può sbagliare, pena il dover rimontare poi nelle successive due giornate, che però per Cristiano Ronaldo e compagni saranno contro Francia e Germania. Posta in palio dunque altissima ed esito magari meno scontato di quanto possa sembrare: sarà davvero così? Attendiamo proprio per questo con ansia Ungheria Portogallo…

DIRETTA UNGHERIA PORTOGALLO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ungheria Portogallo sarà trasmessa esclusivamente sulla televisione satellitare, perché questa non sarà una delle partite visibili anche su Rai 1 oltre che sui canali di Sky Sport, che ne detengono dunque l’esclusiva. Sarà di conseguenza riservata agli abbonati anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà fornita tramite il servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA PORTOGALLO

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni di Ungheria Portogallo. Per i padroni di casa magiari di Marco Rossi ipotizziamo un modulo 3-5-2 che potrebbe avere questi titolari: Gulacsi in porta; davanti a lui una difesa a tre formata da Fiola, Orban e Attila Szalai; folta linea a cinque invece a centrocampo, dove i titolari dovrebbero essere da destra a sinistra Lovrencsics, Kalmar, Nagy, Kleinheisler e Varga; infine la coppia d’attacco titolare potrebbe vedere in campo Adam Szalai e Sallai. C’è naturalmente più possibilità di scelta nel Portogallo di Fernando Santos, comunque di base il modulo sarà il 4-3-3 e in campo dal primo minuto potremmo vedere Rui Patricio in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Semedo, Ruben Dias, José Fonte e Guerreiro; nel cuore del centrocampo un terzetto formato da Sergio Oliveira, Danilo Pereira e Bruno Fernandes; infine un tridente offensivo da sogno con Bernardo Silva, Joao Felix e Cristiano Ronaldo in campo naturalmente da titolari.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Ungheria Portogallo in base alle quote dell’agenzia Snai. Nonostante il fattore campo avverso, i lusitani sono nettamente favoriti: il segno 2 è quotato a 1,45, mentre poi si sale a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio ed infine a 8,50 volte la posta in palio sul segno 1 se dovesse vincere l’Ungheria.



