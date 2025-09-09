Qualificazioni Mondiali, Diretta Ungheria Portogallo, streaming video tv: i campioni della Nations League in carica sono favoriti (9 settembre 2025)

DIRETTA UNGHERIA PORTOGALLO (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Nei primi minuti di questa diretta è il Portogallo a prendere in mano il pallino del gioco contro l’Ungheria, ma senza riuscire a concretizzare le iniziative. Al 9’ João Cancelo commette fallo in attacco interrompendo un’azione promettente, mentre poco dopo Rúben Dias prova un lancio lungo per Pedro Neto, troppo profondo e facilmente controllato dalla difesa ungherese.

Il più attivo è proprio Neto, che al 13’ cerca i compagni in area con un cross ben indirizzato ma respinto dalla retroguardia. Al 14’ arriva anche il tentativo di Nuno Mendes, che calcia da fuori ma trova la deviazione di un difensore: nessun problema per il portiere magiaro. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA UNGHERIA PORTOGALLO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Molto lunga è la tradizione che ci porta verso la diretta Ungheria Portogallo, ma è clamoroso notare che la Nazionale magiara non sia mai riuscita a vincere nelle quattordici partite contro i lusitani, collezionando solamente quattro pareggio a fronte evidentemente di dieci successi per il Portogallo. Il confronto non era così sbilanciato fino al 1998: sei partite, con tre vittorie per il Portogallo e altrettanti pareggi. Da allora si è giocato molto di più, ma il conto è spietato per l’Ungheria, che ha raccolto un solo pareggio e sette sconfitte negli ultimi otto incontri.

Per il Portogallo ci sono tanti ricordi dolci, compresa la partita della fase a gironi di Euro 2020, giocata martedì 15 giugno 2021 alla Puskas Arena di Budapest, ma con il fattore campo inutile per i magiari, travolti per 3-0 dal Portogallo con i gol di Raphaël Guerreiro e due volte Cristiano Ronaldo. Oggi cambierà qualcosa oppure l’epilogo sarà quello ormai consueto? Seguiamo la diretta Ungheria Portogallo e lo scopriremo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA UNGHERIA PORTOGALLO, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Ungheria Portogallo vi basterà essere abbonati a Sky così come per la diretta streaming, visibili su Sky Go su qualsiasi dispositivo mobile.

UNGHERIA PORTOGALLO, RISCATTO CASALINGO?

Da una parte chi deve riscattare il pareggio dell’esordio, dall’altra chi vuole continuare a vincere. La diretta Ungheria Portogallo, che si giocherà martedì 9 settembre 2025 alle ore 20:45, mette di fronte due squadre reduci da gare differenti.

Gli ungheresi hanno pareggiato 2-2 contro l’Irlanda, un risultato che non ha convinto ma che alla fine può addirittura considerarsi positivo dato che al 52esimo l’Ungheria era sopra di un gol ma sotto di un uomo, riuscendo quantomeno ad evitare il ko.

Molto più tranquilla e agevole la prima partita di qualificazione al Mondiale per il Portogallo. I lusitani, impegnati nella trasferta con l’Armenia, hanno vinto 5-0 con il gol di Cancelo e le doppiette di Joao Felix e Cristiano Ronaldo.

LE PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA PORTOGALLO

L’Ungheria giocherà con il modulo 3-4-1-2. In porta Dibusz, difeso dal terzetto Lang, Orban e Szalai. A centrocampo spazio a Fiola, Styles, Nagy e Kerkez con Szoboszlai trequartista. Tandem offensivo Varga-Sallai.

Il Portogallo preferisce un più classico 4-3-3. Diogo Costa tra i pali, protetto da Dalot, Antonio Silva, Ruben Dias e Nuno Mendes. A centrocampo ci saranno invece Joao Neves, Vitinha e Bruno Fernandes con Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos e Pedro Neto attaccanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UNGHERIA PORTOGALLO

Il Portogallo è senza dubbio favorito essendo messo a lavagna a 1.42, ben più basso sia del pareggio a 4.75 che della vittoria dell’Ungheria a 7. Over 2.5 a 1.55, Under a 2.20.