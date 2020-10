Diretta Unicaja Malaga Brescia/ Streaming video tv: trasferta complicata in Eurocup

Unicaja Malaga Brescia viene diretta dagli arbitri Christos Christodoulou, Milan Nedovic e Huseyin Celik: alle ore 20:45 di mercoledì 21 ottobre la Martin Carpena Arena ospita la partita valida per la quarta giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2020-2021. Contesto già complesso per la Germani, che si trova all’ultimo posto in classifica: che sarebbe stato un raggruppamento difficile lo sapevamo, ma forse non ci aspettavamo che la Leonessa si sarebbe trovata a una sola vittoria, costretta a inseguire anche se ci sono tutte le possibilità per riprendere in mano la situazione. L’Unicaja, una delle big di questa manifestazione che ovviamente punta a vincere, può prendersi questa sera la terza affermazione nel girone; vedremo come andranno le cose nella diretta di Unicaja Malaga Brescia, ma intanto possiamo già fare qualche rapida valutazione sui temi principali che sono legati a questa partita.

UNICAJA MALAGA BRESCIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Unicaja Malaga Brescia: come sempre l’appuntamento con le partite di Eurocup è sul portale Eurosport Player, che le fornisce tutte in diretta streaming video. Bisognerà effettuare un abbonamento per accedere al servizio; sappiamo poi che sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com si trovano tutte le informazioni utili sulla gara e sul torneo, dalle classifiche dei gironi ai principali numeri, così come il tabellino play-by-play del match e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA UNICAJA MALAGA BRESCIA: IL CONTESTO

Per parlare della diretta di Unicaja Malaga potremmo sicuramente partire dalla squadra spagnola: è stata una big del basket europeo con tante partecipazioni in Eurolega e straordinari giocatori che sono passati da quelle parti, ma oggi gli andalusi hanno vissuto un ridimensionamento pur restando una realtà temibile, soprattutto ad un livello di Eurocup. Sarà allora una trasferta particolarmente complessa per la Germani, che dopo tutto non è nemmeno partita troppo bene in stagione; un girone modesto in Supercoppa, subito due sconfitte in Serie A1 e come già visto le difficoltà internazionali. Se non altro Vincenzo Esposito si è ripreso nelle ultime due uscite di campionato, battendo prima Treviso e poi Trieste e riprendendo la corsa; adesso sarà davvero curioso scoprire quello che succederà sul parquet della Martin Carpena, una vittoria darebbe anche tanto morale ma soprattutto rimetterebbe in corsa Brescia per un posto nella Top 16 di Eurocup, viceversa una sconfitta lascerebbe troppe difficoltà, superabili ma con grandi sforzi…

