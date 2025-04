DIRETTA UNICAJA MALAGA REGGIO EMILIA: SFIDA TOSTISSIMA!

Siamo molto vicini alla diretta Unicaja Malaga Reggio Emilia, che alle ore 20:00 di mercoledì 9 aprile si gioca presso la Martin Carpena Arena per gara-1 dei quarti di finale di basket Champions League 2024-2025. Missione impossibile per la Unahotels? Forse: la squadra andalusa è infatti quella che difende il titolo, diciamo che il sorteggio dei quarti sarebbe stato complesso in ogni caso ma è altrettanto vero che Aek Atene e soprattutto Cez Nymburk avrebbero rappresentato sfide più abbordabili, con il secondo posto nel girone di Top 16 questo era lo scenario e Reggio Emilia è stata sfortunata, ma è in ballo e deve ballare.

Sicuramente è stata una buona Champions League quella per i ragazzi di Dimitris Priftis: nell’ultimo turno, appunto la Top 16, Reggio Emilia è caduta due volte contro l’imbattibile Tenerife – che ora incrocia Tortona – e ha anche perso in Catalogna contro Manresa, ma alla fine si è qualificata ai quarti anche senza particolari affanni e può avere un’altra bella corsa in campo europeo, come già accaduto in epoca recente anche se si trattava di Europe Cup, con finale raggiunta nel 2022. Vedremo cosa succederà tra poco nella diretta Unicaja Malaga Reggio Emilia…

INFO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA UNICAJA MALAGA REGGIO EMILIA!

Per la diretta Unicaja Malaga Reggio Emilia dovrete rivolgervi esclusivamente a DAZN – qualora abbonati – per la diretta streaming video

DIRETTA UNICAJA MALAGA REGGIO EMILIA: PRONOSTICO A SFAVORE

Parlando ancora della diretta Unicaja Malaga Reggio Emilia possiamo aggiungere che la squadra andalusa è una corazzata nell’ambito della Champions League: nella stagione precedente il titolo aveva già raggiunto la semifinale, ma attenzione perché stiamo parlando della squadra che quest’anno ha vinto la seconda Coppa del Re in tre stagioni, è stata finalista di campionato nel 2020 e ancora ha partecipato all’Eurolega non troppo tempo fa, anche se il vero periodo nella principale competizione europea è più indietro negli anni. Per Reggio Emilia dunque il compito è tutt’altro che semplice, lo abbiamo detto, ma le speranze ci sono.

Bisognerà naturalmente provare a fare il blitz già questa sera, poi per forza di cose onorare il fattore campo in gara-2; a quel punto potrebbe già arrivare la qualificazione alla Final Four ma si procede per gradi. Ad ogni buon conto possiamo confermare come la Pallacanestro Reggiana sia in linea con gli obiettivi e sia riuscita a confermare la già buona stagione scorsa, perché ancora una volta è arrivata alla Final Eight di Coppa Italia ed è in piena corsa per un posto nei playoff di Serie A1. Per quanto riguarda la Champions League, nelle prossime due settimane scopriremo se si riuscirà ad arrivare alla Final Four…