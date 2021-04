Diretta Unics Kazan Monaco/ Streaming video tv: match point francese (finale Eurocup)

DIRETTA UNICS KAZAN MONACO: MATCH POINT BIANCOROSSO

Unics Kazan Monaco, in diretta dalla Basket Hall, si gioca alle ore 18:00 italiane di venerdì 30 aprile: è gara-2 della finale di basket Eurocup 2020-2021, e i russi sotto nella serie hanno ora la possibilità di giocare due partite consecutive sul proprio parquet, visto che il primo episodio è andato in scena al Louis II ma per l’inversione dei campi (di fatto dunque è l’Unics ad avere questo vantaggio). Gara-1 è stata straordinaria, secondo le aspettative e il valore delle due rivali: 40 minuti di punto a punto, alla fine dei quali il Monaco è riuscito ad avere la meglio ma solo per dettagli, prendendosi dunque il primo punto.

Diretta/ Monaco Unics Kazan (risultato finale 89-87): gara-1 è francese! (Eurocup)

Adesso l’Unics Kazan deve forzare gara-3 (cosa che aveva già fatto in semifinale, come purtroppo la Virtus Bologna ricorda), perché in questa seconda partita i francesi hanno il match point a disposizione: vincendo porteranno a casa la Eurocup, in caso di sconfitta invece si andrà alla “bella” sempre su questo campo. Non ci resta che sperare che la diretta di Unics Kazan Monaco sia una replica dello spettacolo cui abbiamo assistito martedì; aspettando la palla a due, possiamo provare a tracciare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere da questa partita, che potrebbe anche essere molto diversa rispetto a quella del Louis II…

Diretta/ Virtus Bologna Unics Kazan (risultato finale 100-107): russi in finale

DIRETTA UNICS KAZAN MONACO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Unics Kazan Monaco non sarà disponibile sui canali della nostra televisione. Tuttavia, come abbiamo imparato nel corso della stagione, tutte le partite di Eurocup sono disponibili sul portale Eurosport Player: il servizio è in abbonamento e anche questa gara-2 di finale sarà fornita in diretta streaming video. Ricordiamo inoltre la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale della competizione, www.eurocupbasketball.com, per le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato e le statistiche di squadre e giocatori.

Diretta/ Unics Kazan Virtus Bologna (risultato finale 85-81): Belinelli non basta!

DIRETTA UNICS KAZAN MONACO: RISULTATI E CONTESTO

Il primo dato da affrontare nella diretta di Unics Kazan Monaco riguarda appunto quello che possiamo aspettarci: le due squadre si conoscono e i 40 minuti di martedì hanno sicuramente aiutato i due allenatori a capire meglio punti di forza e limiti del rispettivo avversario. Per questo motivo, come noto, gli aggiustamenti potranno essere decisivi: non è affatto detto che gara-2 della finale di Eurocup ricalchi esattamente quanto visto tre giorni fa, di sicuro l’urgenza sarà quella dei russi che sanno bene di dover curare al massimo i dettagli, perché con una sconfitta non avrebbero più possibilità. D’altro canto anche il Monaco non può sbagliare: l’eventuale terzo episodio della serie si giocherebbe ancora alla Basket Hall e farebbe dell’Unics Kazan la vera favorita per il titolo, dunque è fin troppo evidente che coach Zvezdan Mitrovic voglia chiudere il discorso questa sera. Si tratta allora di capire cosa succederà sul parquet tra poche ore, la speranza con gli occhi degli appassionati è che si tratti di una partita incerta come la prima ma potrebbe invece esserci un assolo da parte di una delle due squadre, tra poco avremo la nostra entusiasmante risposta…



© RIPRODUZIONE RISERVATA