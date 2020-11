Diretta Unics Kazan Venezia/ Streaming video tv: trasferta ostica, Eurocup

DIRETTA UNICS KAZAN VENEZIA: PER I VENETI ALTRO ESAME

Unics Kazan Venezia, in diretta dalla Basket Hall di Kazan alle ore 17.00 italiane (le 19.00 locali) di oggi, mercoledì 4 novembre, è una partita valida per la sesta giornata del girone A per la regular season della nuova stagione della Eurocup 2020-2021 di basket. Sarà dunque una insidiosa trasferta russa a caratterizzare la diretta di Unics Kazan Venezia, perché la Umana Reyer Venezia, che punta chiaramente ad essere grande protagonista anche sul palcoscenico internazionale della Eurocup oltre che nel nostro campionato italiano, dovrà giocare sul parquet di una squadra che finora ha lo stesso bottino dei lagunari, due vittorie e altrettante sconfitte su quattro partite disputate, dal momento che entrambe hanno dovuto saltare quella contro il Bourg en Bresse. Situazione dunque ancora molto incerta, con i soli spagnoli del Badalona che sembrano avere già in mano un posto nelle Top 16. Per il resto i giochi sono apertissimi e tali resteranno anche dopo questo incontro, ma di certo tornare dalla Russia con una vittoria in Unics Kazan Venezia sarebbe una spinta fenomenale per la Reyer.

DIRETTA UNICS KAZAN VENEZIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROCUP

La diretta tv di Unics Kazan Venezia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione; l’unico modo per seguire questa partita di basket è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tante gare della pallacanestro nazionale e internazionale in diretta streaming video. Per tutti coloro che invece non fossero abbonati, ricordiamo anche che sul sito eurocupbasketball.com troverete informazioni utili relative alle classifiche della Eurocup e alle statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA UNICS KAZAN VENEZIA: IL CONTESTO

La diretta di Unics Kazan Venezia che cosa ci potrà offrire? Certamente una grande sfida tra due squadre che finora in Eurocup hanno avuto il medesimo rendimento in campo e pure lo stesso problema extra, cioè il rinvio causa Covid della partita con i francesi del Bourg en Bresse. Settimana scorsa Venezia ha vinto contro i turchi del Bahcesehir Istanbul, che d’altro canto sono il fanalino di cosa del girone, poi la Reyer è incappata domenica in una brutta sconfitta casalinga in campionato contro la Virtus Bologna, che ha espugnato il Taliercio con il netto punteggio di 68-83 al termine di una partita nella quale per Venezia ha brillato solamente Tonut, autore di tutti i primi 11 punti della squadra veneta e in totale di 24 punti con 6/9 da 3. Nessun altro giocatore tuttavia è andato in doppia cifra e con una prestazione globalmente deludente è stata inevitabile la sconfitta contro la Virtus: il riscatto potrà arrivare in Eurocup?

