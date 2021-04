Diretta Unics Kazan Virtus Bologna/ Streaming video tv: ecco gara-2! (Eurocup)

DIRETTA UNICS KAZAN VIRTUS BOLOGNA: PER LA FINALE!

Unics Kazan Virtus Bologna, che sarà diretta dagli arbitri Ilija Belosevic, Milos Koljensic e Huseyin Celik, si gioca alle ore 18:00 italiane di venerdì 9 aprile: siamo alla Basket Hall, dove va in scena gara-2 della semifinale di basket Eurocup 2020-2021. Le V nere si sono prese la prima partita, vincendo in volata grazie a un super Milos Teodosic: adesso la differenza canestri, come già nei quarti, non conta più perché in caso di successo della squadra russa si andrebbe comunque a gara-3, che la Segafredo avrebbe il vantaggio di giocare sul proprio parquet.

In ogni caso questa avversaria è la più tosta mai affrontata dai ragazzi di Sasha Djordjevic in questo torneo, in cui gli emiliani viaggiano ancora imbattuti; giustamente stiamo parlando di una semifinale e dunque il livello è altissimo, ma la speranza è comunque che la Virtus si prenda la finale senza dover giocare la bella, forte anche del +31 rifilato a Sassari in campionato. Aspettando che la diretta di Unics Kazan Virtus Bologna prenda il via, proviamo ora a capire come potrebbero andare le cose parlando in maniera approfondita dei temi principali del match.

DIRETTA UNICS KAZAN VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultimo momento, la diretta tv di Unics Kazan Virtus Bologna non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: l’unico modo che avrete per seguire la semifinale di Eurocup è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video. Ricordiamo anche che sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com potrete consultare liberamente tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale e le statistiche delle due squadre che si affrontano in questa gara-2.

DIRETTA UNICS KAZAN VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Unics Kazan Virtus Bologna rappresenta per le V nere la possibilità di volare in finale di Eurocup senza dover giocare gara-3: significherebbe anche prendersi l’ultimo atto da imbattuti, perché al momento il record è un invidiabile 19-0. Abbiamo già detto in passato che esiste un precedente, non troppo fortunato: il Lokomotiv Kuban arrivò in finale di Eurocup senza aver mai perso, ma poi fu battuto 2-0 dal Darussafaka di David Blatt. Dunque essere imbattuti sino all’ultimo atto non conterebbe granchè per Sasha Djordjevic; se non altro però la Virtus Bologna ha dato una straordinaria dimostrazione di forza contro una squadra tosta, che in epoca recente è già stata in Eurolega e che nei quarti ha eliminato proprio il Kuban. Una Segafredo che sembra aver ripreso la corsa anche in campionato e che, dopo aver fallito gli appuntamenti con Supercoppa e Coppa Italia, spera che la dimensione internazionale sia quella giusta per sollevare finalmente un trofeo, considerato che nel 2019 questo roster è stato costruito con la consapevolezza che si potesse vincere tutto. La trasferta della Basket Hall comunque non sarà affatto semplice, e quindi vedremo quello che succederà sul parquet…



