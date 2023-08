Diretta/ Union Berlino Atalanta (Risultato finale 4-1): la difesa tradisce Gasperini

DIRETTA UNION BERLINO ATALANTA (RISULTATO 4-1): POKER AMARO PER GASPERINI

L’Atalanta cade allo Stadion An der Alten Försterei di Berlino, dove l’Union fa 4 gol e mette in mostra i colpi dei propri attaccanti in questo utile test amichevole in vista della stagione calcistica 2023/24. Questo match servirà a Gasperini per riordinare gli schemi difensivi, oggi tutt’altro che perfetti. La retroguardia della Dea, infatti, si è lasciata tagliare troppo facilmente dalla rapidità delle punte tedesche, regalando immense praterie alla squadra avversaria.

Anche nel secondo tempo, infatti, il quarto gol arriva su una porzione di campo troppo grande lasciata scoperta dalla difesa nerazzurra: Kral disegna una traiettoria fantascientifica per l’inserimento perfetto di Fofana. L’attaccante dell’Union controlla bene e batte Carnesecchi con estrema freddezza. La lettura dei centrali, però, è ampiamente discutibile. Al 61esimo i lombardi provano una reazione, ma il bel suggerimento di Ederson è non trova Lookman e Toure all’appuntamento con il gol. Al 71esimo ultimo squillo della partita, con Latte Lath che si mette in proprio, ma la sua conclusione ad incrociare è troppo larga e si perde sul fondo.

DIRETTA UNION BERLINO ATALANTA (RISULTATO 3-1): FINE PRIMO TEMPO

Allo Stadion An der Alten Försterei di Berlino, l’Atalanta è ospite dell’Union in questo utile test estivo, in vista della nuova stagione calcistica 2023/24. Gli uomini di Gasperini cercano continuità e perfezionamento degli schemi tattici. I bergamaschi iniziano bene, tenendo il dominio territoriale e creando due potenziali occasioni con Pasalic nei primissimi minuti, ma all’ottavo sono i tedeschi a passare in vantaggio: inserimento e colpo al volo perfetto del franco tunisino Laidouni. Coordinazione straordinaria con il sinistro e pallone in rete. Gol dal tasso di difficoltà elevatissimo.

La formazione italiana continua a tenere bene il campo, ma la squadra di casa in ripartenza è micidiale, e trova il raddoppio dopo due grandi interventi di Carnesecchi: al 25esimo la difesa atalantina legge malissimo un rinvio del portiere. Palla che arriva a Fofana, il quale la rimette in mezzo per Behrens. Il numero 17 non può sbagliare e con un elegante pallonetto raddoppia. I nerazzurri sbandano ed al 28esimo un altro errore spalanca la strada a Fofana, che cala addirittura il tris. I ragazzi del Gasp provano la reazione ed al 33esimo riescono a rendere meno amaro il passivo, con Pasalic che la incastra all’incrocio grazie ad un destro fulminante di prima intenzione. Gol straordinario, propiziato da una cavalcata prepotente di Scalvini sull’out di destra. Nel finale di frazione Lookman sfiora a più riprese il 3-2, ma il portiere avversario è bravo a sbarrargli la strada.

DIRETTA UNION BERLINO ATALANTA: TEDESCHI FAVORITI, MA…

Union Berlino Atalanta, in diretta allo Stadion An der Alten Försterei di Berlino, si giocherà alle ore 15.30 di sabato 5 agosto 2023. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, si appresta a scendere in campo per un test amichevole contro l’Union Berlino. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per valutare la condizione fisica della squadra orobica, che nelle ultime settimane ha dimostrato una buona forma vincendo per 3-0 contro la formazione di Serie C Pro Sesto nel precedente test.

Tuttavia, il livello degli avversari si alza considerevolmente con l’Union Berlino, una delle rivelazioni della scorsa Bundesliga. La squadra tedesca ha fatto un’ottima figura la scorsa stagione, riuscendo a qualificarsi per la prestigiosa Champions League. Questo fatto costituisce uno stimolo in più per l’Atalanta, che si troverà di fronte un avversario agguerrito e competitivo. L’Union Berlino arriva all’incontro con una vittoria di misura in un’amichevole contro un’altra formazione della Serie A, l’Udinese.

UNION BERLINO ATALANTA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Union Berlino Atalanta sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match amichevole sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Union Berlino Atalanta arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali della società bergamasca.

PROBABILI FORMAZIONI UNION BERLINO ATALANTA

Le probabili formazioni della diretta Union Berlino Atalanta, match che andrà in scena allo Stadion An der Alten Försterei di Berlino. Per l’Union Berlino, Urs Fischer schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ronnow; Doekhi, Knoche, Diogo Leite; Juranovic, Tousart, Khedira, Haberer, Roussillon; Behrens, Fofana. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Musso; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Zapata.

UNION BERLINO ATALANTA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Union Berlino Atalanta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole. La vittoria dell’Union Berlino con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











