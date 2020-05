Diretta Union Berlino Bayern Monaco/ Streaming video tv: torna in campo la capolista

Pubblicità

Union Berlino Bayern Monaco, in diretta dallo Stadion An Der Alten Forsterei di Berlino, è la partita in programma oggi, domenica 17 maggio e valida per la 26^ giornata della Bundesliga: fischio d’inizio fissato per le ore 18.00. Dopo due mesi di stop per l’esplodere dell’emergenza coronavirus, ecco che è proprio il campionato tedesco il primo a tornare in campo in Europa ed in questo turno così atteso e speciale i riflettori sono ora giustamente puntati sulla formazione bavarese, prima in campionato. La squadra di Flick dunque è pronta a riprendere lì dove la pandemia aveva bloccato il tutto, ovvero dal primo gradino della classifica della Bundesliga, con l’obbiettivo ovviamente di conquistare sul campo l’atteso scudetto.

A mettere i bastoni tra le ruote della formazione bavarese in questo primo match a porte chiuse, ci sarà però questa sera l’altra formazione di Berlino la Union di Urs Fischer, che invece staziona a circa metà della graduatoria, e non pare aver molti altri obbiettivi per il finale di stagione se non regalare un’ultima emozione ai propri tifosi, dopo un annata ben complicata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati, che la diretta Union Berlino Bayern, attesa oggi alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv ma solo per gli abbonati al servizio, sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203). Diretta streaming video della sfida della Bundesliga dunque garantito agli abbonati tramite la nota app Sky Go

LE PROBABILI FORMAZIONI UNION BERLINO BAYERN

Ovviamente, dopo due mesi di stop forzato, non sarà facile fissare le probabili formazioni di Union Berlino Bayern Monaco, tenuto conto che non si conoscono a pieno il livello di forma e le condizioni dei giocatori, che pure hanno alle spalle non troppi allenamenti collettivi. Pure però, è facile immaginare come entrambi gli allenatori si affideranno questa sera a moduli consolidati e a titolari degni di fiducia: la voglia di tornare a stupire (e di recuperare i tre punti in palio) è tanta.

Ecco che allora i gli ospiti, guidati da Flick in questa seconda parte della stagione dovrebbero scendere in campo a Berlino con il classico 4-2-3-1, dove prima punta e bomber più atteso sarà naturalmente Lewandowski. Alle spalle del polacco ci sarà poi posto per Gnabry, Muller e Coman, mentre toccherà al duo Kimmich-Thiago agire di fronte alla difesa: l’11 poi verrà completato da Pavard, Boateng, Alaba e Davies. Per i padroni di casa, ecco che il tecnico Fischer ha studiato un buon 3-4-2-1, dove sarà Andersson la pena di diamante. Dietro al bomber svedese vi sarà spazio per Ingvartsen e Bulter, mentre saranno Trimmel, Gentner, Andrich e Lenz i titolari in mediana. Per la difesa del berlinesi infine si fanno avanti Hubner, Schlotterbeck e Subotic, mentre Gikieiwcz si collocherà tra i pali.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante il fattore campo (comunque non così influente visto che mancheranno i tifosi), il pronostico fissato per la diretta Union Berlino Bayern Monaco non può che sorridere ai bavaresi. Anche la Snai nell’1×2 ha fissato il successo degli ospiti a 1.22, contro il più elevato 13.00 assegnato alla vittoria dei berlinesi: il pareggio vale invece la quotazione di 6.50.



