DIRETTA UNION BERLINO BRAGA/ Video streaming tv: incrocio un anno dopo! (Champions League, 3 ottobre 2023)

DIRETTA UNION BERLINO BRAGA: I TESTA A TESTA

La diretta di Union Berlino Braga, curiosamente, ha due precedenti che risalgono allo scorso anno: stranezze del sorteggio di Champions League, che ha accoppiato nuovamente le due squadre. Curioso perché l’Union Berlino ha una storia europea brevissima, come sappiamo: nemmeno cinque anni fa era ancora in Zweite Bundesliga e mai salita nella principale competizione tedesca (intendendo la Germania unita), oggi si trova in Champions League dopo aver vissuto le altre due coppe organizzate dalla Uefa.

In Europa League, nel gruppo D, avevamo avuto dunque due partite terminate entrambe con il risultato di 1-0 per la squadra di casa. Allo Stadion An der Alten Forsterei era metà ottobre, match di ritorno, e l’Union Berlino si era preso il successo grazie a un rigore che era stato concesso per fallo di mano di Fabiano, poi trasformato da Robin Knoche al 68’ minuto. Per completezza di informazioni la partita di andata al Municipal di Braga si era invece risolta grazie alla rete di Vitinha, che aveva segnato per il Braga al 77’ minuto di gioco. Come finirà questa sera lo scopriremo tra poco… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA UNION BERLINO BRAGA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Union Berlino Braga sarà garantita sui canali della televisione satellitare, la grande casa della Champions League: il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno, e va ricordato che in assenza di un televisore questa partita sarà disponibile anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. In aggiunta, questa sfida di Champions League sarà fornita anche dalla piattaforma Mediaset Infinity Plus, che si occupa del torneo Uefa: anche in questo caso sarà una visione in mobilità, previa la sottoscrizione di un abbonamento.

UNION BERLINO BRAGA: PER NON RESTARE INDIETRO!

Union Berlino Braga viene diretta dall’arbitro serbo Srdan Jovanovic: appuntamento alle ore 18:45 di martedì 3 ottobre presso lo Stadion An der Alten Forsterei, per la seconda giornata nel gruppo C di Champions League 2023-2024. Siamo nel girone del Napoli, che all’esordio ha fatto piangere i portoghesi: il Braga ha giocato una partita di grande livello, ma nel finale è caduto contro i partenopei e dunque si trascina già una sconfitta interna sul groppone, avendo la necessità di vincere oggi per non rimanere troppo indietro nella corsa alla qualificazione agli ottavi.

Ha perso anche l’Union Berlino, che allo stesso modo ha destato ottime impressioni: i tedeschi, all’esordio assoluto in Champions League, hanno portato il Real Madrid fino al recupero del match prima di cadere. Si sapeva che la diretta di Union Berlino Braga avrebbe potuto rappresentare la sfida per il terzo posto e la discesa in Europa League, e dunque da questo punto di vista sarà decisamente importante; adesso concentriamoci sulle potenziali scelte operate dai due allenatori questa sera, andando a leggere insieme quelle che sono le probabili formazioni di questa intrigante partita del gruppo D.

PROBABILI FORMAZIONI UNION BERLINO BRAGA

Per quanto riguarda Union Berlino Braga, Urs Fischer parte con un 3-4-3: Bonucci è il leader di una difesa che dovrebbe essere completata da Doekhi e Leite, in porta andrà l’esperto Ronnow mentre sulle corsie laterali abbiamo i ballottaggi Trimmer-Juranovic a destra e Gosens-Roussillon a sinistra, con i primi due di ogni coppia che sono favoriti. In attacco, Aaronson dovrebbe prendersi una delle maglie sugli esterni; tecnicamente a destra con David Fofana confermato a sinistra, come prima punta Kaufmann, Hollerbach e Behrens si giocano l’unico posto a disposizione.

Il Braga di Artur Jorge si presenta con il 4-2-3-1: Matheus in porta, José Fonte e Niakaté i due centrali, Victor Gomez e Borja dovrebbero operare sulle corsie esterne. In mezzo avremo l’esperienza di Joao Moutinho, con Al-Musrati che dovrebbe essere il suo partner; qualche dubbio sulla trequarti dove Ricardo Horta e Pizzi partono in vantaggio, mentre Bruma e Rony Lopes se la giocheranno con Alvaro Djalo per operare a destra. Davanti, sarà titolare Abel Ruiz che si riprende la maglia dopo essere entrato dalla panchina in campionato.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Union Berlino Braga possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l'agenzia Snai ha fornito sul match valido per la sesta giornata nel girone C di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,90 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno 3,55 che regola l'ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 4,00 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare











