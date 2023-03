DIRETTA/ Union Berlino St Gilloise video streaming: tedeschi favoriti (Europa League)

BERLINO UNION ST GILLOISE: NUOVA SFIDA DOPO IL GIRONE

Union Berlino Union St Gilloise, in diretta alle ore 18.45 di giovedì 9 marzo 2023 allo stadio “An Der Alten Forsterei” di Berlino, è una gara valida per gli ottavi di finale di andata di Europa League (il ritorno tra una settimana). Nonostante siano due formazioni da pochissimo nella scena europea del calcio, il match odierno non sarà un inedito.

Le due squadre, infatti, si sono già affrontate nella fase a gironi di questa edizione della competizione e a Berlino la squadra belga si è già imposta. Scherzetto restituito al ritorno. I tedeschi, infatti, hanno dovuto affrontare il play-off dove, un po’ a sorpresa, hanno liquidato nettamente l’Ajax (0-0 in Olanda, 3-1 in Germania).

BERLINO UNION ST GILLOISE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Union Berlino Union St Gilloise sarà visibile su DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura della DAZN squad.

BERLINO UNION ST GILLOISE: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Union Berlino Union St Gilloise. Partiamo dai padroni di casa dove il tecnico Fischer proporrà il solito Ronnow tra i pali con Becker, Behrens, Doekhi e Haberer nel pacchetto difensivo. Davanti coppia formata da Leite e Roussillon. Per la formazione ospite qualche dubbio circa le condizioni di El Azzouzi, uscito malconcio dall’ultima sfida di campionato contro l’Eupen. Nel 3-5-2 di mister Geraerts saranno Vertessen e Nilsson i riferimenti offensivi mentre per i due esterni di centrocampo ballottaggio tra Adingra, Lapoussin e Boniface per due maglie.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Union Berlino Union St Gilloise. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 1.65, il pareggio è dato a 3.70 mentre la vittoria degli ospiti vale 5.70 volte la posta. Si prospetta una gara con poche reti visto che l’Over 2.5 è quotato 2.10 e l’Under 2.5 vale 1.65 volte la posta.











