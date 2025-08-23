Diretta Union Brescia Arzignano streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per la 1^ giornata nel girone A di Serie C.

DIRETTA UNION BRESCIA ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Union Brescia Arzignano sarà un momento di ripartenza per il calcio nella città lombarda, la Serie C 2025-2026 acquista una piazza di enorme prestigio dopo le tormentate vicissitudini societarie degli ultimi mesi e allora ovviamente non ci sono precedenti ufficiali tra le due formazioni. Ci affidiamo di conseguenza al sito specializzato Transfermarkt per il testa a testa sulla carta fra le statistiche delle due squadre per introdurre la diretta Union Brescia Arzignano in modo comunque significativo.

Per l’Union Brescia ad esempio possiamo parlare di un valore complessivo della rosa pari a 6,53 milioni di euro, che per la Serie C è un dato piuttosto alto, mentre per gli ospiti dell’Arzignano si arriva a un valore di 3,95 milioni di euro. Ecco allora che a livello individuale il valore medio di ogni calciatore è pari a ben 242.000 euro per l’Union Brescia ed è invece più basso per gli ospiti veneti, 158.000 euro per l’Arzignano. Per il resto, sarà il campo a dirci tutta la verità… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE UNION BRESCIA ARZIGNANO

Per la diretta Union Brescia Arzignano gli abbonati avranno la possibilità dei canali di Sky Sport, stesso discorso per la diretta streaming video tramite Now Tv.

UNA NUOVA REALTÀ!

Alle ore 21:00 di sabato 23 agosto 2025 la diretta Union Brescia Arzignano rappresenta ni qualche modo un appuntamento con la storia: nella prima giornata di Serie C 2025-2026, girone A, esordisce una nuova società anche se bisogna specificare di cosa si tratti, e che siamo già alla seconda partita.

L’Union Brescia, che settimana scorsa ha battuto la Dolomiti Bellunesi in Coppa Italia, è di fatto la vecchia Feralpisalò: la proprietà dei Leoni del Garda ha accettato la richiesta del sindaco di trasferire armi e bagagli a Brescia così da far rimanere il grande calcio in città dopo il fallimento della storica Leonessa.

Dunque, quella guidata da Aimo Diana è una squadra già esistente, che però ha cambiato location e logo; i calciatori, così come l’allenatore, in larga parte sono quelli, un po’ come dieci anni fa era accaduto al Bassano acquistato dal Vicenza.

Si punta dunque alla promozione, senza se e senza ma; la prima avversaria è l’Arzignano, che l’anno scorso ha raggiunto i playoff da decimo nel girone A ma è stato eliminato a causa dello 0-0 esterno contro il Renate. Vedremo: la diretta Union Brescia Arzignano rimane comunque storica, diamo allora una rapida scorsa ai potenziali schieramenti in campo.

PROBABILI FORMAZIONI UNION BRESCIA ARZIGNANO

Diana dovrebbe affrontare la diretta Union Brescia Arzignano con il 3-5-2 e pochi cambi rispetto a domenica scorsa: Liverani va in porta, davanti a lui abbiamo Alberto Rizzo, Pasini e Sorensen con due esterni a centrocampo che potrebbero essere Guglielmotti e Boci, in mezzo al campo Di Molfetta e Zennaro vanno per la conferma e allora a giocarsi il posto sono soprattutto Balestrero e Hergheligiu, con Fogliata eventualmente in panchina. Davanti, Maistrello rimane la grande certezza e poi ci sono due elementi come Santini e Vido; in Coppa Italia Serie C però la maglia da titolare è andata a Cazzadori.

Vittoria all’esordio anche per l’Arzignano che ha piegato la Triestina, modulo speculare nel quale Boccia, Milillo e Boffelli possono essere i tre centrali difensivi a protezione del portiere Manfrin, avendo poi in Rossoni e Bernardi i due esterni che danno una mano ad un centrocampo nel quale Lakti tiene le fila con la collaborazione di Mirco Moretti e Damiani. Mattioli e Nanni possono essere confermati come tandem d’attacco, dalla panchina occhio a Minesso per una variazione tattica (buona nel caso anche per la mediana, come mezzala offensiva) e Basso Ricci.