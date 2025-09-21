Diretta Union Brescia Giana Erminio streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il girone A di Serie C.

DIRETTA UNION BRESCIA GIANA ERMINIO (RISULTATO 2-0): PARTENZA A RAZZO DEI BRESCIANI!

Avvio subito acceso con il primo cartellino giallo a Berretta. L’Union Brescia parte forte e dopo appena 4 minuti sblocca il risultato: Di Molfetta approfitta di una respinta imprecisa di Zenti sul cross di Cisco e insacca di prima intenzione per l’1-0. Al 18’ arriva già il raddoppio: ancora Cisco protagonista sulla destra, pennella un altro cross perfetto che Maistrello trasforma al volo battendo un immobile Zenti per il 2-0. (agg. di Fabio Belli)

UNION BRESCIA GIANA ERMINIO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Dovrete rivolgervi ai canali della tv satellitare, per la precisione Sky Sport, per la diretta Union Brescia Giana Erminio; la diretta streaming video verrà invece fornita da Now Tv.

SI GIOCA

Vediamo qualche statistica prima di immergerci nella diretta di Union Brescia Giana Erminio. La squadra di casa, si distingue per la solidità difensiva: ha concesso in media appena 0,9 gol a partita e meno di 4 tiri nello specchio agli avversari. In fase offensiva, però, la squadra allenata da Aimo Diana non è sempre brillante: solo il 28% delle azioni manovrate si conclude con un tiro, anche se lo xG medio (1.4) dimostra una discreta capacità di creare occasioni di qualità quando riesce ad arrivare negli ultimi metri.

La Giana Erminio, al contrario, non primeggia per compattezza difensiva (subisce in media 1,5 gol a gara), ma compensa con la generosità atletica: oltre 112 km percorsi mediamente a partita come collettivo, uno dei dati più alti della categoria. I biancazzurri completano circa 76% dei passaggi, puntando molto su verticalizzazioni rapide e sulle seconde palle: producono in media 10 tiri a gara, ma solo 4 finiscono nello specchio, con uno xG attorno a 1.0. Adesso via al commento live della diretta di Brescia Giana Erminio. (agg. Gianmarco Mannara)

UNION BRESCIA GIANA ERMINIO: UN DERBY LOMBARDO!

Presentiamo la diretta Union Brescia Giana Erminio, partita molto interessante che alle ore 20:30 di domenica 21 settembre ci farà compagnia nella quinta giornata del girone A di Serie C 2025-2026. L’Union Brescia, ricordiamo, non è quello che era in Serie B lo scorso anno e che è fallito, ma comunque ne porta il nome.

La ormai ex Feralpisalò è una squadra che logicamente può ambire all’alta classifica, e infatti all’inizio di questo campionato è già stato in grado di vincere tre volte: spicca in particolar modo il 5-0 alla Pro Vercelli, ma è di lusso anche il 3-1 di Meda contro il Renate e c’è una sola sconfitta, all’esordio contro l’Arzignano.

Anche la Giana Erminio potrebbe garantirsi la post season, ma in questo caso il passo è più corto: la squadra di Gorgonzola infatti ha vinto una sola partita a fronte di due pareggi, se non altro dopo aver perso alla prima giornata (in casa contro il Trento, curiosamente come il Brescia e con lo stesso punteggio) è rimasta imbattuta.

Cosa succederà allora oggi nella diretta Union Brescia Giana Erminio? Dobbiamo scoprirlo insieme ed è per questo che innanzitutto ci riferiamo alle potenziali scelte da parte dei due allenatoti, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI UNION BRESCIA GIANA ERMINIO

Nella diretta Union Brescia Giana Erminio ci sono punti di domanda per Aimo Diana: sabato scorso Cazzadori e Spagnoli sono partiti dalla panchina ed entrambi hanno segnato, dunque potrebbero essere loro a comporre il tandem offensivo o comunque aggiungersi a Maistrello, ballano in questo senso le maglie di Di Molfetta e Vido. Guglielmotti e De Maria restano favoriti per agire in qualità di esterni, a centrocampo invece conferma per Balestrero e Zennaro con una difesa che dovrebbe prevedere Luigi Silvestri, Pasini e Alberto Rizzo a protezione del portiere Gori.

È invece un 3-5-2 quello di Vinicio Espinal, che manda una difesa composta da Previtali, Piazza e Alborghetti davanti a Zenti; Albertini e Ruffini corrono sulle corsie, Occhipinti e Pinto si candidano per la mediana ma dovranno superare la concorrenza di Berretta, ancora in vantaggio, mentre Lamesta e Matteo Marotta dovrebbero esserci. Davanti, la Giana Erminio può contare su Gabbiani che ha fatto le onde con la Cremonese Primavera, anche nel massimo campionato Under 20: da capire se possa partire titolare, in luogo di uno tra Capelli e Akammadu, come opzione c’è anche Lischetti.

QUOTE E PRONOSTICO UNION BRESCIA GIANA ERMINIO

Leggiamo le quote proposte dalla Snai per la diretta Union Brescia Giana Erminio: abbiamo il segno 1 a regolare la vittoria della squadra di casa che vi permetterebbe una vincita equivalente a 1,50 volte quanto messo sul tavolo, contro il valore di ben 5,50 volte la vostra giocata per il segno 2 che regola il successo degli ospiti; infine ecco il segno X a identificare l’ipotesi del pareggio, con una quota che questo bookmaker ha previsto in 3,85 volte la posta in palio.