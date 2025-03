DIRETTA UNION CLODIENSE ALBINOLEFFE, I SERIANI VEDONO IL QUARTO POSTO

La diretta Union Clodiense Albinoleffe si gioca domenica 16 marzo 2025 dalle ore 17:30. Presso lo Stadio Aldo e Dino Ballarin di Chioggia i padroni di casa hanno un disperato bisogno di vincere per non doversi arrendere prematuramente alla retrocessione in Serie D.

I granata sono infatti ultimi nel girone A con soli diciotto punti, a ben diciassette lunghezze di distacco dal Lecco quindicesimo e dunque salvo.

L’ennesima sconfitta, la terza consecutiva, patita in settimana in casa della Feralpisalò ha fatto parecchio arrabbiare il tecnico Tedino che ha imputato ai suoi giocatori la mancanza di attributi.

L’Albinoleffe è invece in quinta posizione con i suoi quarantasette punti, gli stessi del Trento dietro cui si colloca per scontri diretti.

Appena scavalcata la Virtus Verona, i Seriani cercheranno ovviamente di strappare ai gialloblu il quarto posto in campionato considerando che la Feralpisalò, terza, è invece lontana addirittura dodici punti.

I blucelesti sono reduci dalla vittoria maturata in maniera netta contro la Triestina, squadra in zona retrocessione ma in grande ripresa da ormai diverse settimane.

DIRETTA UNION CLODIENSE ALBINOLEFFE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento con la diretta Union Clodiense Albinoleffe è su Sky. La piattaforma satellitare manderà in onda questa partita in televisione sul canale Sky Sport 255. Altrimenti verrà garantita anche la visione in streaming sfruttando l’applicazione Sky Go.

DIRETTA UNION CLODIENSE ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-5-2 dovrebbe essere la soluzione adottata da entrambi i tecnici delle due squadre nelle probabili formazioni della diretta Union Clodiense Albinoleffe.

I padroni di casa allenati da mister Tedino partiranno quindi dall’inizio del match con Gasparini, Vukusic, Munaretto, Sinn, Lattanzio, Cester, Nelli, Manfredonia, Biondi, Sinani e Scapin.

Lo schieramento adottato dagli ospiti dovrebbe invece prevedere l’ingresso in campo dal primo minuto di Marietta, Potop, Barba, Baroni, Gusu, Parlati, Fossati, Agostinelli, Giannini, Longo e Zoma per questo impegno di campionato.