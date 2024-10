DIRETTA UNION CLODIENSE ALCIONE MILANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Passiamo adesso alla diretta di Union Clodiense Alcione Milano da un punto di vista più storico, e di storia queste due compagini ne hanno da raccontare visto che sono state tra le principali protagoniste della scorsa stagione di Serie D. Abbiamo adesso l’occasione di esaminare i precedenti e decretare la favorita del pronostico, il problema è che abbiamo solo due partite prima della diretta di che andremo a vivere oggi e entrambe queste partite sono finite in parità.

Quindi la nostra solita analisi per questa occasione si dovrà trasformare in un testa a testa sul recente stato di forma delle due squadre: partendo dai padroni di casa che hanno vinto zero delle ultime cinque, tre pareggi e due sconfitte contro i milanesi che invece stanno tenendo un rullino di marcia impressionante con quattro vittorie e una sola sconfitta subita contro il Vicenza. Sembra dunque un match facile per gli ospiti ma sarà davvero così? Vediamo se le statistiche pre match di questa diretta saranno d’accordo con i precedenti oppure se avremo qualche sorpresa nel corso dei prossimi novanta minuti. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA UNION CLODIENSE ALCIONE MILANO: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire in tv la diretta Union Clodiense Alcione Milano le modalità sono quelle consuete: servirà un abbonamento a Sky per vedere la partita sulla pay tv satellitare, mentre gli abbonati a NOW Tv potranno seguire il match in diretta streaming video via internet tramite dispositivi mobili o smart tv e pc.

ARIA NUOVA

La diretta Union Clodiense Alcione Milano, alle 17.30 di sabato, sarà una sfida che metterà di fronte due matricole del campionato di terza serie, dopo la promozione dalla Serie D della passata stagione. Nel girone A al momento l’Union Clodiense è quartultima, reduce da un pareggio in casa della Pro Vercelli dopo due sconfitte consecutive e con 2 soli punti raccolti nelle ultime 5 partite disputate.

L’Alcione Milano è stata invece una delle rivelazioni assolute in questo segmento iniziale di campionato. La terza squadra del capoluogo lombardo ha battuto la Triestina nell’ultimo impegno di campionato, centrando la quarta vittoria consecutiva e salendo ai piani nobili della classifica, al momento al quarto posto a -2 dalla coppia delle seconde composta da Vicenza e Renate.

UNION CLODIENSE ALCIONE MILANO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di anticipare le mosse dei due allenatori con le probabili formazioni della diretta Union Clodiense Alcione Milano. Per l’Union Clodiense 4-3-3 di partenza con Gasparini tra i pali e una difesa a quattro schierata con Lattanzio, Nessi, Salvi e Pozzi. Il terzetto di centrocampo sarà quello composto da Niang, Nelli e Serena mentre nel tridente offensivo partiranno dal 1′ con Vitale, Sinani e Morello. Alcione Milano schierata con un 4-3-1-2 con Bacchin estremo difensore e una difesa a quattro con Chierichetti, Bonaiti, Palma e Dimarco titolari. A centrocampo spazio a Bright, Pirola e Marconi, Invernizzi si muoverà da trequartista alle spalle del tandem offensivo Stabile-Palombi.

UNION CLODIENSE ALCIONE MILANO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Quali sono le indicazioni dei bookmaker per la diretta Union Clodiense e Alcione Milano? Le quote per le scommesse vedono la quota per la vittoria interna dell’Union Clodiense quotata 2.10, la quota per il pareggio viene fissata a 3.00 mentre la quota per l’affermazione esterna dell’Alcione Milano si alza a 3.50.