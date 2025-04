DIRETTA UNION CLODIENSE ATALANTA U23, VENETI AD UN PASSO DALLA D

In campo sabato 12 aprile 2025 alle ore 15:00 per la diretta Union Clodiense Atalanta U23. Presso lo Stadio Aldo e Dino Ballarin di Chioggia il destino dei padroni di casa è legato ad un filo molto sottile che li collega al Caldiero Terme ed alla Pro Patria, le uniche due compagini ancora raggiungibili per evitare la retrocessione diretta e disputare il playout. Ai granata potrebbe in ogni caso non essere sufficiente vincere per poter sperare ancora di salvarsi con appena nove punti disponibili essendo adesso in ultima posizione, la ventesima, a quota ventuno.

I veneti arrivano pure dal difficile derby perso contro il Vicenza capolista, sebbene avessero battuto il Novara nel turno precedente. L’Atalanta U23 potrebbe invece dal canto suo confermarsi in zona playoff anche al termine della stagione regolare poichè occupa al momento la nona posizione con cinquantuno punti, al pari della Virtus Verona che le sta davanti. I nerazzurri sono in ogni caso in serie positiva ed hanno recentemente pareggiato con il Caldiero Terme ma devono scongiurare il ritorno delle inseguitrici, ovvero Novara, Alcione Milano ed Arzignano, continuando a non perdere.

DIRETTA UNION CLODIENSE ATALANTA U23 INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Union Clodiense Atalanta U23 si potrà comodamente seguire da casa o dovunque vi troviate in streaming sull’applicazione di Sky Go. E’ dunque necessario possedere un regolare abbonamento a Sky per poter vedere questa partita lontano dallo stadio.

UNION CLODIENSE ATALANTA U23, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ragionando in merito a quelle che sono le probabili formazioni della diretta Union Clodiense Atalanta U23, quello che potrebbe verificarsi è l’inserimento di qualche elemento diverso rispetto al 4-4-1-1 con Brzan, Lattanzio, Munaretto, Salvi, Regonesi, Orfei, Chiwisa, Manfredonia, Biondi, Firenze e Sinani proposto recentemente da mister Tedino.

Chi invece potrebbe riproporre i suoi come nell’ultima giornata è il tecnico Modesto, orientato secondo i rumors verso un 3-4-2-1 con Pardel, Obric, Del Lungo, Ceresoli, Ghislandi, Gyabuaa, Pounga, Bernasconi, De Nipoti, Vavassori e Vlahovic dall’inizio.

DIRETTA UNION CLODIENSE ATALANTA U23, LE QUOTE

Almeno secondo le quote fornite da un’agenzia di scommesse del calibro di Sisal, possiamo affermare che gli ospiti sono favoriti alla vigilia della diretta Union Clodiense Atalanta U23. Il segno 2 equivalente al successo nerazzurro non viene infatti pagato a più di 1.80 mentre il 2, e cioè la vittoria dei padroni di casa, è invece quotata a 3.80. I veneti hanno quindi più o meno le stesse chances di aggiudicarsi i tre punti rispetto a quelle di chiudere la sfida con un pareggio, dove l’x è fissato a 3.60.