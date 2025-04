DIRETTA UNION CLODIENSE CALDIERO TERME (RISULTATO 0-1), RITMI BLANDI

Prosegue la diretta del match di campionato tra Union Clodiense e Caldiero Terme con il primo tempo che si è concluso sul risultato di 1 a 0 per gli ospiti, in vantaggio dopo pochi minuti con la rete – in occasione di un corner – di Nessi. L’Union Clodiense, nonostante la retrocessione certa, sta offrendo una buona prestazione ed è riuscita anche a reagire.

Il club padrone di casa ha provato a reagire a più riprese e dopo un quarto d’ora è entrato sicuramente meglio in campo. Il primo tempo finisce 1 a 0 per gli ospiti, si riparte nella ripresa senza cambi da ambo le parti. Ritmi molto blandi ed è anche normale visto che parliamo di due squadre praticamente senza obiettivi reali (Agg. Mario Tramo)

Diretta Union Clodiense Caldiero Terme streaming video e tv, come vedere la partita

La diretta Union Clodiense Caldiero Terme, che si giocherà allo Stadio Aldo e Dino Ballarin, sarà resa disponibile per i tifosi grazie al canale 259 di Sky Sport oltre che sugli smartphone in diretta streaming video su SkyGo e NowTv.

DIRETTA UNION CLODIENSE CALDIERO TERME (RISULTATO 0-1), SI SBLOCCA IL MATCH

Comincia la diretta del match valido per l’ultimo turno della trentottesima giornata di serie C Girone A tra Union Clodiense e Caldiero Terme. I padroni di casa sono già ufficialmente retrocessi mentre il Caldiero Terme è penultimo ed ormai è certo di giocare i Playout. Intanto parte la gara e ritmi piuttosto bassi in questo inizio di gara.

Attacca il Caldiero nel primo quarto d’ora ma fatica a creare occasioni, minuto 17 e gol del Caldiero Terme che sblocca finalmente la gara. Calcio d’angolo di Florio e Nessi insacca di testa sbloccando la gara. Minuto 26 e prova la reazione l’Union Clodiense, tiro di Biondi e palla che termina di poco a lato. Siamo alla mezzora ed ora la sfida è abbastanza più equilibrata (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA UNION CLODIENSE CALDIERO TERME (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso all’angolo delle statistiche per la diretta di Union Clodiense Caldiero Terme, si avvicina l’ultima partita di regular season delle due squadre. L’Union Clodiense segna 0.92 gol a partita, leggermente meno del Caldiero Terme che si ferma a 1.03. Nessuna delle due brilla sotto porta, ma è la fase difensiva a fare la differenza: i padroni di casa subiscono 1.78 gol di media, dato molto alto e simile a quello del Caldiero (1.73), che però ha mantenuto la porta inviolata 7 volte, contro le sole 4 dei veneziani. In termini di vittorie stagionali, nessuna delle due squadre ha un rendimento invidiabile: solo il 10.81% di successi per l’Union Clodiense e 18.92% per il Caldiero.

Nonostante ciò, entrambi i club disputano spesso partite ricche di gol: ben 78.38% dei match terminano con almeno due gol (Over 1.5) per entrambe, mentre l’Union Clodiense registra anche un 59.46% di Over 2.5, contro il 45.95% del Caldiero. Entrambe le squadre tendono a concedere e segnare, come si nota dal dato “entrambe le squadre a segno”, con il Caldiero al 64.86% e l’Union Clodiense al 51.35%. Dal punto di vista disciplinare, l’equilibrio è quasi perfetto: 92 cartellini per i padroni di casa (di cui 87 gialli), 90 per il Caldiero (85 gialli). Anche i cartellini rossi sono in parità: media di 0.14 per entrambi. Adesso commento live della diretta di Union Clodiense Caldiero Terme, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

Granata già retrocessi

Alle 16.30 si giocheranno tutte le partite del girone A della Serie C tra cui la diretta Union Clodiense Caldiero Terme, una sfida il cui risultato ha poca rilevanza visto che entrambe non possono più migliorare la loro posizione di classifica, i granata è ormai da qualche settimana che sanno di dover partecipare nella categoria inferiore nella prossima stagione essendo riusciti a collezionare solo 21 punti in tutta la stagione.

Per i gialloverdi invece è certa la partecipazione ai playout che avverrà come squadra peggiore visto che, nonostante la vittoria 1-0 sul Lecco, i punti che li dividono dalla formazione che li precede sono 4.

Formazioni Union Clodiense Caldiero Terme, probabili scelte dei tecnici

Alla diretta Union Clodiense Caldiero Terme i granata arrivano dopo la sconfitta 2-1 in casa del Padova, nonostante ciò Bruno Tedino farà affidamento ai suoi solito undici per il 4-2-3-1 che scenderà in campo, Brzan sarà il portiere, Lattanzio e Sinn i terzini con Salvi e Munaretto i centrali a completare il reparto difensivo, Manfredonia e Nelli in mediana, trequarti formata da Orfei e Biondi sugli esterni e Serena in posizione centrale alle spalle di Scapin.

Cristian Soave invece giocherà tutte le sue carte fino all’ultimo e quindi ecco spazio a Crespi tra i pali, Pelamatti, Gobetti, Nessi e Pelagatti come 4 difensori, 1 mediano, Gattoni, Cazzadori, Mondini, Florio e Fasan la linea di 4 centrocampisti dietro ad 1 attaccante, Scappini.

Union Clodiense Caldiero Terme, quote e possibile risultato finale

La diretta Union Clodiense Caldiero Terme non ha un esito semplice da anticipare, infatti le due squadre sono le peggiori della lega e soprattutto due delle peggiori difese, 66 gol subiti dai granata e 64 dai gialloverdi, e tra i peggiori attacchi con 34 gol segnati dagli ultimi in classifica e 38 dagli avversari. Proviamo a vedere chi avrà più chance di vittoria grazie alle quote di Goldbet che assegna alla vittoria del Caldiero Terme il valore più basso pari a 2.30, il più difficile da vedere invece è il pareggio dato a 3.05 poco sopra la vittoria dell’Union Clodiense che invece viene pagato 2.95.