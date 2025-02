DIRETTA UNION CLODIENSE GIANA ERMINIO, CHIAPPELLA PUNTA AI PLAYOFF

La ventiseiesima giornata del Girone A di Serie C si apre con la diretta Union Clodiense Giana Erminio in campo alle 15,00 di sabato 8 febbraio 2025. 18 punti separano le due squadre che potrebbero comunque dar vita ad una partita ricca di emozioni.

DIRETTA/ Giana Erminio Feralpisalò (risultato finale 3-1): cala il sipario! (2 febbraio 2025)

Ancora ultimo posto per l’Union Clodiense di Tedino che arriva da un pesante 5 a 0 incassato in casa del Trento. LaGiana Erminio di Chiappella, invece, è dodicesima in classifica ed arriva da tre vittorie nelle ultime quattro dopo aver supero la Feralpisalò.

DIRETTA UNION CLODIENSE GIANA ERMINIO, STREAMINGVIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie C è un’esclusiva di Sky e anche la diretta Union Clodiense Giana Erminio sarà trasmessa sui canali streaming video di Sky GO e NOW TV.

DIRETTA/ Trento Union Clodiense (risultato finale 5-0): gara senza storie (Serie C, 1 febbraio 2025)

UNION CLODIENSE GIANA ERMINIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche le probabili formazioni in vista di questa partita. L’Union Clodiense di Tedino giocherà con la difesa a tre con Vukusic, Munaretto e Sinn davanti alla porta di Gasparini. Lattanzio sarà squalificato e potrebbe lasciare il posto a Regonesi insieme a Biondi che giocherà sulla fascia opposta. Cester, Sinani e Martignago saranno i tre calciatore offensivi.

La Giana Erminio di Chiappella giocherà con una difesa a quattro composta da Caferri, Alborghetti, Scaringi e Previtali davanti alla porta di Mangiapoco. Lamesta, Pinto e Pala agiranno nella trequarti mentre l’unica punta sarà ancora Stuckler.

Video Albinoleffe Giana Erminio (0-3)/ Gol e highlights: Caferri spiana la strada! (Serie C, 26 gennaio 2025)

UNION CLODIENSE GIANA ERMINIO, LE QUOTE

Diamo ora un occhio a cosa pensano i bookmakers per la diretta Union Clodiense Giana Erminio, prendendo in esame Pokerstars vediamo come la vittoria casalinga della Union Clodiense è quotata 2.50, il pareggio è visto come difficile e infatti ha quota 3.10 mentre la quota della vittoria della Giana Erminio è di 2.50