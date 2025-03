DIRETTA UNION CLODIENSE NOVARA, DESTINI ANCORA IN BILICO

E’ in programma per sabato 29 marzo 2025 alle ore 17:30 la diretta Union Clodiense Novara. Presso lo Stadio Aldo e Dino Ballarin i padroni di casa, ultimi in classifica, non possono più aspirare a centrare la salvezza matematica senza evitare di disputare i playout a fronte dei loro diciotto punti già posseduti. I veneti possono infatti conquistare ancora 15 punti che non saranno sufficienti per agganciare il quindicesimo posto e devono dunque cercare di scalzare chi le si para attualmente davanti e cioè il Caldiero Terme. I gialloverdi distano sette lunghezze ed i granata vengono in ogni caso da una lunga serie di sconfitte consecutive difficile da interrompere.

DIRETTA/ Novara Padova (risultato finale 2-1): la capolista si ferma ancora! (23 marzo 2025)

Il Novara è invece in decima posizione ed ha bisogno di mantenerla per poter rientrare nei playoff al termine della stagione regolare. I piemontesi hanno battuto nientemeno che la capolista Padova nell’ultimo turno di campionato e vorrebbero raggiungere la Virtus Verona scavalcando l’Atalanta U23, in modo tale da tenere anche a distanza le inseguitrici come l’Arzignano e l’Alcione Milano che distano infatti pochissimi punti dai Gaudenziani.

Diretta/ Renate Union Clodiense (risultato finale 2-1): la decide Delcarro (Serie C, 22 marzo 2025)

DIRETTA UNION CLODIENSE NOVARA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’applicazione Sky Go offrirà la possibilità di vedere la diretta Union Clodiense Novara a tutti gli abbonati di Sky. Basterà dunque iscriversi alla piattaforma satellitare per seguire la partita senza perdere nemmeno un istante ovunque vi troviate.

UNION CLODIENSE NOVARA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Bisognerà vedere se mister Tedino riconfermerà il 3-4-1-2 con Gasparini, Munaretto, Regonesi, Salvi, Lattanzio, Manfredonia, Firenze, Chiwisa, Orfei, Sinani e Biondi se parliamo di probabili formazioni della diretta Union Clodiense Novara. Chi non arriva da un KO è il Novara che mister Gattuso potrebbe impostare dall’inizio secondo il 3-5-2 con Minelli, Lorenzini, Bertoncini, Khailoti, Donadio, Di Munno, Ranieri, Basso, Agyemang, Gerardini ed Asencio, in maniera analoga a quanto visto nella vittoria contro il Padova.

DIRETTA/ Union Clodiense Albinoleffe (risultato finale 1-3), tre punti in trasferta (16 marzo 2025)

DIRETTA UNION CLODIENSE NOVARA, LE QUOTE

I bookmakers sembrano voler suggerire gli ospiti come eventuali favoriti nella diretta Union Clodiense Novara se si considerano le quote proposte nei giorni scorsi. Secondo ad esempio Sisal, i piemontesi sono leggermente favoriti pagando appunto il 2 a 2.45. I veneti hanno però discrete chances di potersi a loro volta imporre se si guarda all’1 quotato a 2.70. Il risultato meno probabile pare essere invece il pareggio, con l’x che sarà infite pagato a 3.15.