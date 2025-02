DIRETTA UNION CLODIENSE PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono le statistiche sulla diretta di Union Clodiense Pro Vercelli? Cerchiamo di capirlo in questo aggiornamento, ormai un classico del nsotro giornale per cercare di capire che tipo di match andremo a vedere nei prossimi minuti. Iniziamo come sempre da chi farà gli onori di casa, una delle squadre che sprime un calcio moderno nel panorama delle leghi inferiori. Abbiamoa che fare con un buon pressing, quasi 7 km ogni novanta minuti per i giocatori di movimento, poi l’89% di passaggi riusciti.

Video Pro Vercelli Triestina (0-1)/ Gol e highlights: Jonsson nella ripresa! (Serie C, 15 febbraio 2025)

Questa volta però si trovano di fronte alla Pro Vercelli, squadra che corre un kilometro in più anche se subisce gli stessi gol. Reti che per entrambe le squadre arrivano per la maggior parte da calcio piazzato, crica il 18%. Ma nessuna delle due spicca in questo fondamentale quindi attenzione perché potremmo assistere ad un pareggio questa sera. Sarà davvero cosi? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Union Clodiense Pro Vercelli, il match sta per cominciare e noi non vogliamo assolutamente perdere nessun momento della sfida. (agg. Gianmarco Mannara)

Video Pro Patria Union Clodiense (3-1)/ Gol e highlights: doppietta di Alcibiade! (Serie C, 15 febbraio 2025)

DIRETTA UNION CLODIENSE PRO VERCELLI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Utilizza il tuo televisore se sei abbonato a Sky e sintonizzati sul canale Sky Sport 256 per vedere tutta la diretta Union Clodiense Pro Vercelli. In streaming la gara sarà trasmessa sull’app di Sky Go ed anche gli abbonati a Now potranno vederla nello stesso modo attraverso Now Tv.

UNION CLODIENSE PRO VERCELLI, GLI OSPITI HANNO IL DOPPIO DEI PUNTI

La diretta Union Clodiense Pro Vercelli parte domenica 23 febbraio 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Aldo e Dino Ballarin di Chioggia i veneti hanno il disperato bisogno di fare punti ed accorciare il distacco che la separa dalla salvezza. I granata sono ancora pericolosamente in ventesima, e quindi ultima, posizione nel girone A di Serie C con quindici punti, esattamente la metà dei rivali della ventottesima giornata. I piemontesi hanno infatti trenta punti e si trovano al quindicesimo posto, ovvero proprio la casella tanto sognata dagli avversari di questo turno poichè la prima fuori dai playout.

DIRETTA/ Pro Vercelli Triestina (risultato finale 0-1): ci pensa Jonsson! (Serie C, 15 febbraio 2025)

L’Union Clodiense viene da ben tre sconfitte consecutive e nello scorso weekend di campionato sono stati battuti in trasferta dalla Pro Patria. La situazione pare dunque parecchio complicata per gli uomini allenati da mister Bruno Tedino che devono ora affrontare un’altra compagine che lotta per non retrocedere in Serie D. Gli Eusebiani sono a loro volta reduci da due KO, l’ultimo dei quali patito in casa contro la Triestina, e non possono permettersi ulteriori errori se vogliono evitare di essere risucchiati nella parte più bassa della graduatoria venendo scavalcati dalle inseguitrici.

UNION CLODIENSE PRO VERCELLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Union Clodiense Pro Vercelli è abbastanza difficile poter dire se verranno riconfermati o meno gli schieramenti di partenza ammirati negli impegni dello scorso weekend viste le sconfitte ottenute da entrambe le compagini. Vedremo dunque se mister Tedino opterà di nuovo per il modulo 4-2-3-1 con Gasparini, Lattanzio, Vukusic, Tavcar, Sinn, Serena, Nelli, Manfredonia, Firenze, Sinani e Zigoni da utilizzare per i suoi granata o se il 4-4-2 con Franchi, Clemente, Marchetti, Anton, De Marino, Vigiani, Emmanuello, Iotti, Pino, Comi e Coppola sarà la scelta presa dal tecnico Banchini invce per i piemontesi.

PRONOSTICO UNION CLODIENSE PRO VERCELLI, LE QUOTE

La difficile situazione di classifica vissuta dai padroni di casa va a condizionare anche le quote dei vari bookmakers relative all’esito finale della diretta Union Clodiense Pro Vercelli. I veneti non partono infatti certo da favoriti alla vigilia con l’1 pagato per esempio da Snai a 3.05 mentre i piemontesi sono invece i candidati principali per il successo con il 2 quotato appunto a 2.15. Il punteggio meno probabile per adesso è rappresentato dal pareggio poichè l’x verrebbe infatti stimato a 3.15.