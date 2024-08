La diretta Union Clodiense Triestina (in campo sabato sera alle 20.45) sarà una sfida che gli alabardati proveranno a sfruttare per dare continuità al grande esordio in campionato di questa stagione. La Triestina ha infatti iniziato il suo cammino con un rotondo 3-0 all’Arzignano, ottimo inizio che ha momentaneamente appaiato al Padova in testa alla classifica, con i bianoscudati reduci a loro volta da un tris.

L’Union Clodiense di Chioggia è appena tornata tra i professionisti, raccogliendo l’eredità delle storiche Chioggia Sottomarina e Union Clodia Sottomarina, partendo con una sconfitta di misura sul campo del Lecco. Match equilibrato con l’Union Clodiense che ha perso solamente di misura e proverà ora a muovere la classifica in un campionato che ha la salvezza come obiettivo primario.

UNION CLODIENSE TRIESTINA: COME VEDERE LA PARTITA

Come tutte le partite di Serie C, la diretta Triestina Arzignano sarà disponibile solo su Sky o tramite NOW, entrambe accessibili con un abbonamento. Per seguire la partita in streaming, sarà possibile utilizzare le app Sky Go o NOW.

UNION CLODIENSE TRIESTINA: LE PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Union Clodiense Triestina vedrà scendere in campo queste probabili formazioni. L’Union Clodiense partirà con un 4-3-3: Gasparini tra i pali e una difesa a quattro con Lattanzio, Munaretto, Salvi e Sinn. Tre di centrocampo con Manfredonia, Nelli e Serena, quindi tridente offensivo con Biondi, Sinani e Morello titolari. La Triestina risponderà con un modulo speculare, 4-3-3 anche per gli alabardati con Roos tra i pali, Germano e Vallocchia sulle fasce nella difesa a quattro con Rizzo e Struna centrali. Terzetto di centrocampo con Embalo Samu, Correia e Attys, il tridente offensivo sarà composto da Krollis, El Arzak e D’Urso.

UNION CLODIENSE TRIESTINA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno concedersi una scommessa sulla diretta Union Clodiense Triestina, vittoria casalinga quotata 4.25, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.40 mentre il successo degli alabardati, considerati favoriti dai bookmaker, viene quotato 1.75.