Diretta Union Clodiense Virtus Verona, ospiti sempre più da playoff

La diretta Union Clodiense Virtus Verona è la partita che chiude la trentesima giornata del girone A di Serie C e prevede la sfida tra due club che stanno vivendo due stagioni all’opposto e che lottano per obiettivi molto diversi.

I padroni di casa si trovano al 5° posto con 43 punti e hanno ormai un posto assicurato per i playoff di fine stagione per provare a raggiungere una storica promozione, gli ospiti invece sono il fanalino di coda del campionato occupando il 20° e ultimo posto con soli 18 punti e sono ormai molto vicini alla retrocessione diretta, senza neanche passare dai playout.

L’Union Clodiense arriva alla sfida dopo l’ennesima sconfitta 2-0 fuori casa contro l’Alcione Milano, mentre la Virtus Verona ha trovato un pareggio 2-2 con la Triestina.

Diretta Union Clodiense Virtus Verona, come seguire la partita

Per seguire la diretta Union Clodiense Virtus Verona delle 17.30 non sarà assolutamente un problema, basterà infatti al canale 256 di Sky Sport oppure se non vi trovate davanti alla tv potete comunque assistere alla diretta sul cellulare in streaming video su SkyGo o NowTv.

Union Clodiense Virtus Verona, probabili formazioni

Per la diretta Union Clodiense Virtus Verona i padroni potrebbero scendere in campo con il 3-4-2-1 di mister Bruno Tedino con Pezzolato tra i pali, Mora, Munaretto e Salvi i tre difensori centrali, Lattanzio e Sinn gli esterni con Cester e Serena a completare il centrocampo, Zigoni unica punta supportato da Biondi e Sinani.

Gli ospiti invece risponderanno con il 3-4-1-2 scelto dal mister Luigi Fresco con Sibi in porta, Ronco, Toffanin e Calabrese come linea di difesa, Daffara e Bassi sulle fasce con Mehic e Metlika in mezzo al campo, Rispoli trequartista alle spalle della coppia d’attacco Caia e De Marchi.

Union Clodiense Virtus Verona, quote e pronostico

La diretta Union Clodiense Virtus Verona è una sfida che sulla carta dovrebbe avere un netto favorito e che non dovrebbe regalare troppe sorprese da quel punto di vista, i padroni di casa hanno avuto molte difficoltà in questa stagione a trovare continuità nei risultati positivi e questo dovrebbe favorire la squadra ospite che già sta vivendo un’annata nettamente migliore, come evidenzia il posizionamento in classifica quasi opposto.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse come bet365 però, i padroni di casa sembrano essere la squadra più probabile per la vittoria tanto che i 3 punti dell’Union Clodiense hanno una quota di 2.30, la vittoria della Virtus Verona invece è quotata 2.80 mentre il pareggio ha la quota maggiore pari a 3.00