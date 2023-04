DIRETTA/ Union Saint Gilloise Bayer Leverkusen video streaming tv: dirige Mateu Lahoz

DIRETTA UNION SAINT GILLOISE BAYER LEVERKUSEN: L’ARBITRO

La diretta di Royale Union Saint Gilloise Bayer Leverkusen sarà diretta dall’arbitro spagnolo Antonio Mateu Lahoz, con assistenti Pau Cebrian Devis e Roberto Del Palomar. Quarto ufficiale sarà Josè Luis Munuera, mentre al Var ci sarà Ricardo De Burgos, affiancato da Guillermo Cuadra. Noto soprattutto per le polemiche legate alla direzione della finale dei Mondiali poi vinti dall’Argentina, Lahoz è uno degli arbitri più conosciuti al mondo.

Il 46enne di Algimia de Alfara è arbitro FIFA dal 2011 e vanta numerose direzioni di prestigio negli ultimi anni: in questa stagione tre gare di Champions League, una gara di Europa League e una gara di Conference League. Quattordici apparizioni in Liga: totale di 66 ammonizioni, 4 espulsioni e 5 rigori assegnati. (Aggiornamento di MB)

UNION SAINT GILLOISE BAYER LEVERKUSEN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Union Saint Gilloise Bayer Leverkusen, ritorno dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza.

Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Union Saint Gilloise Bayer Leverkusen in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

UNION SAINT GILLOISE BAYER LEVERKUSEN: RISULTATO INCERTO!

La diretta Union Saint Gilloise Bayer Leverkusen, in programma giovedì 20 aprile alle ore 21:00, racconta di una sfida ancora totalmente aperta. L’andata della BayArena, unico precedente tra le due squadre, era terminata 1-1 con il sesto gol nella competizione dell’attuale capocannoniere dell’Europa League Boniface e la risposta del ragazzo prodigio delle Aspirine ovvero il classe 2003 Florian Wirtz.

I belgi dell’Union Saint Gilloise hanno risposto presente alla prima chiamata europea della propria storia, vincendo il Gruppo D composto da Union Berlino, Braga e Malmoo. Il raggruppamento in questione è stato l’unico con tre squadre su quattro in doppia cifra a testimoniare dell’impresa compiuto dai belgi. Agli ottavi i gialloblu hanno nuovamente incontrato l’Union Berlino, pareggiando 3-3 in Germania e trionfando con un netto 3-0 al ritorno. Il Bayer Leverkusen invece è arrivato a giocarsi l’Europa League scendendo dalla Champions League essendo arrivati terzi nel girone con Porto, Club Brugge e Atletico Madrid, piazzandosi proprio davanti ai Colchoneros. Ai sedicesimi subito un ostacolo tutt’altro che da sottovalutare come il Monaco, eliminato dopo i calci di rigore in terra francese. Molto più agevole l’ottavo di finale con un tondo 4-0 inflitto al Ferencvaros.

UNION SAINT GILLOISE BAYER LEVERKUSEN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Union Saint Gilloise Bayer Leverkusen vedono i belgi disporsi col modulo 4-3-3. In porta il lussemburghese Moris, linea difensiva con Nieuwkopp, Kandouss, Burgess e Van Der Heyden. Nella zona nevralgica del campo spazio a Lynen e Lapoussin mezzali con Amani centrale. In attacco Vertessen, Teuma e naturalmente Boniface, capocannoniere dell’Europa League.

Le Asprine opteranno per il medesimo modulo con Hradecky tra i pali. Pacchetto arretrato che vedrà l’utilizzo di Tah, Tapsoba, Hincapie e Bakker mentre a centrocampo Palacios sarà il regista con Frimpong e Andrich rispettivamente a destra e sinistra rispetto al regista campione del mondo. In zona offensiva Diaby e Adli supporteranno Wirtz.

