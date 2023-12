Diretta/ Union Saint Gilloise Liverpool (risultato 0-0) streaming video tv: Puertas, largo (14 dicembre 2023)

DIRETTA UNION SAINT GILLOISE LIVERPOOL (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Belgio la partita tra Union Saint Gilloise e Liverpool è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati da mister Blessin partono bene affacciadosi pericolosamente in zona offensiva subito all’8′ con una conclusione fuori misura provata da Puertas. Ecco le formazioni ufficiali: UNION SAINT-GILLOISE (3-4-3) – Moris; Mac Allister, Burgess, Machida; Castro-Montes, Amani, Sadiki, Lapoussin; Amoura, Nilsson, Puertas. All.: Blessin. LIVERPOOL (4-3-3) – Kelleher; Bradley, Quansah, Konate, Chambers; Endo, Elliott, Jones; Doak, Gakpo, Gordon. All.: Klopp. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA UNION SAINT GILLOISE LIVERPOOL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Union Saint Gilloise Liverpool potrà essere seguita su Sky sul canale Sky Sport 251 (Diretta Gol Europa e Conference League) sulla pay tv satellitare. Si potrà assistere naturalmente anche in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco grazie all’app Sky Go e anche con un abbonamento a DAZN.

SI GIOCA!

Ci siamo, la diretta di Union Saint Gilloise Liverpool sta per cominciare per la sesta giornata del girone E della Europa League 2023-2024, allora analizziamo il rendimento avuto finora dai padroni di casa belgi e dagli illustri ospiti inglesi nella competizione. L’Union Saint Gilloise finora vanta una sola vittoria più due pareggi e altrettante sconfitte nel gruppo, per un totale naturalmente di 5 punti in classifica e il terzo posto, però ancora da confermare: la differenza reti dei belgi è uguale a -4, perché l’Union SG ha segnato appena tre gol ma ne ha incassati invece sette nelle precedenti uscite europee.

Il Liverpool dal canto suo sta imponendo la superiorità di chi ha già vinto il girone essendo al comando con 12 punti in classifica a causa naturalmente di quattro vittorie e una sconfitta nelle cinque precedenti uscite, non ci stupisce questo fatto per i Reds in Europa League, così come l’ottimo +11 nella voce della differenza reti, grazie a ben sedici gol segnati dal Liverpool a fronte di cinque invece incassati. Finora i numeri, che possono essere molto interessanti: adesso tuttavia è meglio cedere la parola al campo, perché inizia la diretta di Union Saint Gilloise Liverpool! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PRESENTAZIONE

Union Saint Gilloise Liverpool, in diretta giovedì 14 dicembre 2023 alle ore 18.45 presso il Lotto Park di Bruxelles sarà una sfida valida per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League. L’Union Saint Gilloise mantiene una flebile speranza di qualificarsi per i sedicesimi di finale di Europa League, ma deve assolutamente cercare la vittoria sperando contemporaneamente in una sconfitta del Tolosa. Nell’ultima partita, la squadra di Alexander Blessin ha mancato l’opportunità di raggiungere i francesi a 7 punti, uscendo dallo “Stadium Municipal” con uno 0-0 che potrebbe rivelarsi determinante per l’eliminazione. L’unico successo nel Gruppo E è stato contro il LASK al “Lotto Park”. Tuttavia, gli austriaci si sono vendicati con una netta vittoria per 3-0 nella partita di ritorno.

Il Liverpool arriva all’ultima partita della fase a gironi di Europa League con la qualificazione già garantita grazie al primo posto conquistato nel Gruppo E. La squadra di Jurgen Klopp, dopo aver vinto 2-0 il match d’andata, potrebbe decidere di far riposare diversi giocatori chiave contro l’Union Saint-Gilloise, considerando anche il fitto calendario di dicembre delle squadre inglesi. Dopo essere saliti al primo posto in Premier League, i “Reds” hanno registrato quattro vittorie consecutive tra coppa e campionato, approfittando degli scivoloni di Arsenal e Manchester City. Con la certezza della qualificazione agli ottavi senza passare dai playoff di Europa League, il Liverpool potrebbe concedere maggiori opportunità di vittoria all’Union Saint-Gilloise per dare riposo ai propri titolari, soprattutto dopo le assenze per infortunio di Robertson e MacAllister.

PROBABILI FORMAZIONI UNION SAINT GILLOISE LIVERPOOL

Le probabili formazioni della diretta Union Saint Gilloise Liverpool, match che andrà in scena al Lotto Park di Bruxelles. Per l’Union Saint Gilloise, Alexander Blessin schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Moris; Mac Allister, Machida, Burgess; Castro-Montes, Amani, Vanhoutte, Lapoussin; Puertas; Amoura, Eckert Ayensa. Risponderà il Liverpool allenato da Jurgen Klopp con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, Quansah, Gomez; Elliott, Endo, Gravenberch; Doak, Gakpo, Luis Diaz.

UNION SAINT GILLOISE LIVERPOOL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Union Saint Gilloise Liverpool, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria dell’Union Saint Gilloise con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo del Liverpool, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











