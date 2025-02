DIRETTA UNION SG AJAX (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Union SG Ajax sta finalmente per farci compagnia, abbiamo dunque una partita inedita tra queste due squadre ma possiamo dire che l’Union Saint Gilloise è davvero in un grande momento, in campionato infatti è imbattuto da 13 giornate (il 27 ottobre l’ultima sconfitta) e dal giorno di Santo Stefano ha infilato sei vittorie consecutive, lungo questa serie positiva ha anche schiantato la capolista Genk per 4-0 e ha pareggiato due volte contro il Bruges (che è al playoff di Champions League), oggi l’Union SG è terzo in classifica anche se con ben 11 punti di ritardo dal primo posto, questo perché nelle prime 12 giornate ha ottenuto appena 15 punti. Come abbiamo già detto l’Ajax di Francesco Farioli è primo in Olanda: primato condiviso con il Psv a +9 sulla sorpresa Utrecht.

Formazioni Union SG Ajax/ Streaming video tv: ci sono Klaassen e Whegorst (Europa League, 13 febbraio 2025)

Per i Lancieri l’ultima sconfitta è dello scorso 8 dicembre contro l’Az Alkmaar ma da quel momento la squadra ha solo vinto, nello specifico sette sconfitte in serie con appena due gol subiti, il 2-1 al Feyenoord in questa striscia e la data del 30 marzo già segnata sul calendario, perché si andrà a Eindhoven presumibilmente a giocarsi il campionato. Adesso però c’è il playoff di Europa League: mettiamoci comodi perché ci siamo davvero, la diretta Union Sg Ajax finalmente comincia! UNION SG (4-3-3): Moris; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; El Hadj, Vanhoutte, Sadiki; F. Ivanovic, P. David, O. Niang. Allenatore: Bart Meert AJAX (4-3-3): Pasveer; Lucas Rosa, Rugani, Baas, Hato; Klaassen, Mokio, Fitz-Jim; Berghuis, C. Rasmussen, Edvardsen. Allenatore: Francesco Farioli (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Ajax Lazio (risultato finale 1-3): capolavoro di Pedro! (12 dicembre 2024)

DIRETTA UNION SG AJAX, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Union SG Ajax sarà trasmessa in diretta esclusiva per gli abbonati a Sky Sport, che detiene i di diritti dell’Europa League. I clienti di Sky potranno inoltre vedere la partita in streaming su Pc, smartphone e tablet tramite l’app Sky Go. Il match sarà infine visibile anche tramite la piattaforma NOW TV.

UNION SG AJAX, SPAREGGIO DECISIVO

Giovedì 13 febbraio avranno inizio gli spareggi per accedere agli ottavi di finale di Europa League, e ad aprire le danze alle 18:45 sarà la diretta Union SG Ajax. L’Union Saint Gilloise arriva a questo appuntamento dopo aver ottenuto la qualificazione per il rotto della cuffia, concludendo la fase a gironi a quota 11 punti nonostante la sconfitta nell’ultima giornata contro il Glasgow Rangers, e con un solo punto in meno sarebbero stati esclusi. La squadra belga sta disputando una buona stagione in patria, dove occupa la terza posizione in classifica dietro Brugge e Genk ed è la migliore difesa del campionato con soli 21 gol subiti.

Probabili formazioni Ajax Lazio/ Quote: riecco Rovella (Europa League, oggi 12 dicembre 2024)

Dall’altra parte, l’Ajax è primo in Eredivisie, ma non domina come al solito anzi si trova a pari punti con il PSV, anche se con una partita in meno. Gli olandesi hanno mancato l’accesso diretto agli ottavi per un solo punto, pagando a caro prezzo le sconfitte contro Lazio e Real Sociedad, ma soprattutto il clamoroso ko contro i lettoni dell’RFS. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria nei rispettivi campionati, ma sulla carta l’Ajax è favorito.

UNION SG AJAX, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’Union Saint-Gilloise si schiera con un solido 3-5-2, affidandosi tra i pali a Moris, protetto da una difesa a tre composta da Mac Allister, Burgess e Sykes. Sulle fasce spazio a Niang e Machida, fondamentali sia in fase difensiva che offensiva. A centrocampo, Khalaili e Vanhoutte dovranno garantire equilibrio e supportare la regia di Sadiki. In attacco infine spazio alla coppia Ivanovic-Fuseini.

Gli olandesi si schierano con il classico 4-3-3: Pasveer in porta, Gaaei e Baas terzini con Sutalo e Rugani al centro della difesa. Klaassen, Henderson e Taylor formeranno la linea mediana, mentre in avanti Brobbey sarà il terminale offensivo a sostituire l’infortunato Weghorst con Traoré e Berghuis ai lati.

DIRETTA UNION SG AJAX, LE QUOTE

Secondo i bookmaker i favori del pronostico sono, anche se leggermente, dalla parte dell’Union SG. La vittoria dei belgi per la diretta Union SG Ajax è infatti data a 2.30 contro la vittoria a 3.00 degli ospiti.