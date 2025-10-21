Youth League, Diretta Union SG Inter Primavera, streaming video tv: i meneghini sono reduci da due pareggi in altrettante partite (21 ottobre 2025)

DIRETTA UNION SG INTER PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Mentre la diretta Union Sg Inter Primavera sta per farci compagnia, noi possiamo brevemente ricordare che per la squadra belga questa è la prima partecipazione di sempre alla Youth League: come noto e più volte ricordato, le formazioni giovanili non si qualificano “direttamente” alla competizione ma la loro presenza o meno dipende dalla prima squadra, perché la composizione della Youth League ricalca in toto quella della Champions League e così anche il calendario – almeno fino a due anni fa, visto che oggi nella manifestazione giovanile si disputano solo sei giornate, contro le otto dei “grandi”.

L’Union SG avrebbe potuto essere in Youth League nel 2022-2023, perché la prima squadra con una crescita esponenziale aveva guadagnato il diritto a disputare il turno preliminare di Champions League; tuttavia, dopo aver vinto 2-0 a Bruxelles contro i Rangers, era stato incredibilmente rimontato ad Ibrox dove aveva perso 3-0, venendo dunque eliminato prima di uno spareggio che avrebbe giocato contro il Psv Eindhoven, poi fatto fuori dagli scozzesi. Dunque una prima assoluta e così anche nel testa a testa con i nerazzurri, ora mettiamoci comodi perché la diretta Union SG Inter Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA UNION SG INTER PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

La diretta Union SG Inter Primavera si potrà vedere su Sky abbonandovi al pacchetto Calcio. La diretta streaming sarà visibile sia sull’applicazione di Sky Go che sul sito della UEFA.

UNION SG INTER PRIMAVERA, MENEGHINI A DUE PUNTI

C’è tanta attesa per la diretta Union SG Inter Primavera, sfida in programma martedì 21 ottobre 2025 alle ore 14:30, che mette a referto tre punti importanti per le due squadre che cercano di salire nel treno delle migliori.

L’Union SG era partito col piede sbagliato, subendo un pesantissimo 6-2 dal PSV. I belgi però sono riusciti a riscattarsi in grande stile infliggendo una vittoria importante contro li Newcastle per 2-0 grazie ai gol di Hamoutahar e Keita.

L’Inter invece sembra essersi abbonato al pareggio. Infatti sia la prima che la seconda giornata sono finite in parità: 1-1 con l’Ajax ad Amsterdam e 2-2 con lo Slavia Praga in casa, quest’ultimo maturato con il gol del club della Repubblica Ceca al 91′ con Naskos.

LE PROBABILI FORMAZIONI UNION SG INTER PRIMAVERA

L’Union SG si disporrà secondo il modulo 3-4-2-1 con Kavlashvili in porta, difeso da Niat, Steenhaut e Zbakh. Agiranno da esterni Lindner e Moussoui con El Marini e Recchia. Sulla trequarti Da Mota e Hmoutahar più Keita avanti.

L’Inter risponderò secondo l’assetto tattico 4-3-3 con Taho tra ip ali, protetto dal quartetto Ballo, Nenna, Bovio e Marello. Il centrocampo vedrà come titolari Venturini, Carpelletti e Zarate con l’attacco formato da El Mahboubi e Zouin esterni. Il centravanti sarà Lavelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UNION SG INTER PRIMAVERA

Ai nastri di partenza è l’Inter favorita a 1.73 contro l’Union SG a 3.70 e il pareggio fissato a 4.10. Il segno Gol lo troviamo a 1.60 rispetto ai 2.15 del No Gol.