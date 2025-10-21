Diretta Union SG Inter streaming video tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live per la Champions League, oggi 21 ottobre 2025

DIRETTA UNION SG INTER (RISULTATO 0-0): LAUTARO, CLAMOROSO SALVATAGGIO SU BURGESS

Avvio di gara vivacissimo a Bruxelles. Dopo appena 3 minuti l’Union Saint-Gilloise sfiora il vantaggio con una poderosa iniziativa di David, che vince il duello fisico con De Vrij, entra in area e costringe Sommer a un grande intervento. Sul successivo corner, nuova clamorosa occasione per i belgi: Burgess calcia da distanza ravvicinata ma Lautaro Martínez salva sulla linea. Al 12’ i padroni di casa restano pericolosi con Niang, che prova il mancino dalla distanza dopo un calcio d’angolo, ma la difesa nerazzurra respinge. L’Inter soffre nei primi minuti, ma al 16’ costruisce la sua prima grande opportunità: Calhanoglu serve in profondità Lautaro, che appoggia al centro per Esposito, il cui tentativo in spaccata termina fuori di poco. Pochi istanti dopo ci prova anche Frattesi su cross di Bastoni, ma la sua conclusione al volo finisce ampiamente a lato. Ora è l’Inter a prendere il controllo del gioco: la squadra di Chivu mantiene il possesso e spinge con continuità, costringendo l’Union Saint-Gilloise a difendersi nella propria metà campo. (agg. di Fabio Belli)

UNION SG INTER IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

I tifosi nerazzurri lo sanno: al martedì in Champions League le partite sono un’esclusiva per gli abbonati Sky Sport, quindi sarà la televisione satellitare a fornire la diretta Union SG Inter in tv, compresi i servizi di diretta streaming video.

FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, manca pochissimo al fischio di inizio della diretta di Union SG Inter, scontro che ha l’aria di un Davide contro Golia ma sarà davvero cosi? Scopriamolo nel nostro angolo delle statistiche. L’Union è una delle sorprese europee per equilibrio e intensità: 48% di possesso medio, ma 1,6 xG e un’efficienza altissima nei tiri (36% nello specchio). Il 52% dei gol nasce da palle recuperate entro 30 metri dall’area avversaria, segno di un pressing coordinato e aggressivo. L’Inter arriva con numeri da grande squadra: 61% di possesso, 2,1 xG, 1,9 xA e una difesa che concede pochissimo (0,8 xGA). Il 66% delle azioni da gol nasce da combinazioni centrali, dove la squadra costruisce con precisione (89% di passaggi riusciti nel terzo offensivo).

Sul piano temporale, l’Union segna di più tra il 45’ e il 70’ (43% delle reti), mentre l’Inter colpisce nei finali (41% dopo il 75’). Atleticamente, equilibrio (10,5 km per giocatore), ma più falli dei belgi (15,7 contro 12,3). Vediamo se questi numeri si concretizzeranno anche in campo, via al commento live della diretta di Union SG Inter, si comincia! UNION SG (4-3-3): Scherpen; Khalaili, K. Mac Allister, Burgess, Leysen; Van De Perre, Zorgane, Rasmussen; Ait El Hadj, P. David, O. Niang. Allenatore: David Hubert INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, F. Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu (agg. Gianmarco Mannara)

UNION SG INTER: OBIETTIVO TRIS PER I NERAZZURRI

Si gioca alle ore 21.00 di stasera, martedì 21 ottobre 2025, la diretta Union SG Inter allo Stadio Constant Vanden Stock di Bruxelles (che sarebbe la casa dell’Anderlecht), per la terza giornata della fase campionato della Champions League 2025-2026, che vede i nerazzurri di Cristian Chivu a punteggio pieno in classifica.

Il bilancio dell’Inter finora è eccellente grazie alle vittorie sul campo dell’Ajax e poi in casa contro lo Slavia Praga, bisognerà cercare di proseguire su questa lunghezza d’onda ancora un paio di giornate per mettersi più tranquilli in vista della seconda parte della League Fase, che sarà decisamente più impegnativa per i nerazzurri.

Il momento è ottimo, compreso il campionato parliamo di sei vittorie consecutive con l’ultimo successo sul campo della Roma, dopo le difficoltà iniziali l’Inter sta decollando ed è quindi pronta a recitare nuovamente un ruolo da grande protagonista su entrambi i fronti, come già nella passata stagione.

Di fronte ci saranno i belgi dell’Union Saint-Gilloise, ormai tra le big del calcio belga e campioni nazionali in carica, che nella prima giornata avevano firmato la sorpresa vincendo sul campo del Psv, ma poi hanno incassato un brutto 0-4 casalingo contro il Newcastle. Nerazzurri quindi favoriti, arriverà il tris europeo al termine della diretta Union SG Inter?

PROBABILI FORMAZIONI UNION SG INTER

David Hubert dovrebbe scegliere il 3-4-1-2 nelle probabili formazioni per la diretta Union SG Inter. Il dubbio è in attacco, dove al fianco di Florucz si giocano il posto Rodriguez e David, per il resto dovrebbe essere tutto chiaro con Scherpen in porta, la difesa a tre formata da Mac Allister, Burgess e Leysen, linea a quattro invece in mezzo al campo per il Saint Gilloise con Khalaili, Zorgane, Rasmussen e Niang, infine alle spalle dei due attaccanti ecco Ait El Hadj sulla trequarti.

Molto curiose invece potrebbero essere le scelte di Cristian Chivu, che potrebbe fare abbondante turnover, cominciando da Martinez in porta; in difesa con i confermati Akanji e Bastoni dovrebbe giocare De Vrij; i cambiamenti però sono attesi soprattutto a centrocampo, cominciando da Luis Henrique e Carlos Augusto che potrebbero essere i due esterni titolari, mentre in mezzo è possibile un trio con Frattesi, Calhanoglu e Sucic; infine attenzione davanti, perché potrebbe riposare Lautaro e in questo caso giocherebbero insieme Bonny e Pio Esposito.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai sorridono agli ospiti nel pronostico per la diretta Union SG Inter, infatti il segno 2 per il successo nerazzurro è quotato a 1,65 contro il 4,10 in caso di pareggio e la quotazione di 4,60 in caso di vittoria dei padroni di casa belgi.