Champions League, Diretta Union SG Marsiglia, streaming video tv: a Bruxelles i gialloblu sfidano i francesi del tecnico italiano (9 dicembre 2025)

DIRETTA UNION SG MARSIGLIA (RISULTATO FINALE 2-3): RULLI SALVA L’OM CON UN MIRACOLO

L’ultimo aggiornamento della diretta Union SG Marsiglia si apre con il gol del pareggio dei padroni di casa. Il gol è segnato da Mac Allister che si inserisce alle spalle della difesa e viene servito da un super pallone di Zorgane prima di beffare Rulli con un tiro molto lento che non viene salvato da Aguerd. A salvare il Marsiglia, però, è il VAR che nota una posizione di fuorigioco meno che millimetrica e annulla il gol. All’80’ viene ammonito anche Niang per una trattenuta su Greenwood lanciato sull’esterno.

Due minuti dopo arriva un doppio cambio per i padroni di casa che mandano in campo Rasmussen e Giger al posto di Van de Perre e Rodriguez. All’88’ risponde De Zerbi che toglie Aubameyang e Greenwood per inserire Vaz e Kondogbia. Al 90′ segna ancora l’Union SG ma David parte in posizione irregolare e viene annullato anche questo gol. Due minuti dopo entra in campo Sykes al posto di Niang per dare più peso all’attacco belga r sl 93′ arriva la parata della serata. Rulli sbaglia ancora l’uscita e David colpisce di testa a botta sicura ma l’argentino si salva con un riflesso pazzesco e consegna i tre punti ai francesi. (Agg. di Andrea Marino)

UNION SG MARSIGLIA (RISULTATO LIVE 2-3): KHALAILI FIRMA LA DOPPIETTA

La doppietta sta galvanizzando Greenwood che è l’assoluto protagonista delle azioni offensive dei francesi. Al 68′ rischia la squadra di De Zerbi che si aggrappa a Rulli per mantenere i due gol di distanza. Infatti, l’Union SG riesce ad entrare in area di rigore con Boufal che calcia con il mancino da dentro l’area piccola ma trova la parata del portiere argentino che salva i suoi.

Successivamente all’azione arriva un cartellino giallo per Zorgane che protesta in modo veemente e viene sanzionato dall’arbitro. Un minuto dopo cambia ancora De Zerbi che toglie O’Riley per dare spazio a Nadir. Al 71′ segna ancora Khalaili che firma la sua doppietta personale calciando di destro da dentro l’area e sul secondo palo dopo un’uscita a vuoto di Rulli. Due minuti dopo ci provano ancora i belgi con Boufal che calcia da fuori area e trova un’ottima parata di Rulli a salvare i francesi. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA UNION SG MARSIGLIA (RISULTATO LIVE 1-3): GOL STRAORDINARIO DI GREENWOOD

Prosegue il secondo tempo della diretta Union SG Marsiglia e lo fa con gli ospiti che stanno provando a gestire di più il pallone per provare ad abbassare il baricentro dei belgi. Al 58′ arriva anche il colpo di Greenwood che firma una doppietta segnando un super gol in contropiede su suggerimento di O’Riley. L’inglese salta di Leysen con un colpo di tacco e si mette il pallone sul mancino per calciare sul secondo palo dove Scherpen non può arrivare.

L’esultanza polemica a zittire il pubblico di Greenwood ha provocato una pioggia di fischi da parte dei tifosi di casa che lo stanno bersagliando ad ogni tocco di palla. Il gol ha sbloccato i francesi che attaccano subito alla ricerca del quarto gol con un cross di Murillo respinto dalla difesa avversaria. Per provare a rimontare, Hubert decide di mandare in campo David e Boufal al posto di Florucz e Schoofs. (Agg. di Andrea Marino)

UNION SG MARSIGLIA (RISULTATO LIVE 1-2): IL SECONDO TEMPO INIZIA A RILENTO

Prima dell’inizio del secondo tempo, De Zerbi effettua il primo cambio della partita e sostituisce l’ammonito Weah per dare spazio a Balerdi spostando Murillo al posto dello statunitense. I primi minuti di questo secondo tempo hanno un ritmo decisamente più basso rispetto al primo tempo.

A fare la partita è la squadra di casa che gestisce il pallone e costringe i francesi a rintanarsi nella loro metà campo in attesa di recuperare il pallone per poter ripartire. La squadra di De Zerbi non riesce ad uscire dalla sua metà campo e fatica a tenere il pallone in avanti per via dell’organizzazione dell’Union SG. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA UNION SG MARSIGLIA (RISULTATO LIVE 1-2): GREENWOOD FIRMA IL VANTAGGIO

La diretta Union SG Marsiglia continua con l’ultimo aggiornamento del primo tempo che con Rodriguez che trova spazio tra Aguerd e Rulli e prova a colpire di testa per beffare l’uscita dell’argentino ma senza riuscire a dare forza al pallone. La risposta è affidata ad un’azione personale di Weah che sfonda dalla destra con un doppio dribbling e calcia in porta dove Scherpen si supera ma l’arbitro non coglie la deviazione e nega l’angolo ai francesi.

In questi minuti è il Marsiglia a giocare meglio mantenendo il possesso del pallone ma fatica a concludere della trequarti offensiva. La svolta, però, arriva al 41′ quando Aubameyang e Greenwood riescono a triangolare alla perfezione portando ad un tiro da dentro l’area dell’inglese. La conclusione non è angolatissima ma Scherpen non riesce a respingerla e si fa sorprendere dalla rapidità dell’azione di Greenwood. (Agg. di Andrea Marino)

UNION SG MARSIGLIA (RISULTATO LIVE 1-1): SI ABBASSA IL RITMO

L’immediato pareggio ha restituito tranquillità al Marsiglia che è riuscito a ricomporsi per non concedere troppo spazio ai contropiedi dei padroni di casa. In questa fase è l’Union SG a gestire il possesso del pallone contro un Marsiglia schierato e pronto alla riaggressione.

Al 27′ arriva il primo cartellino giallo del match ed è per Weah che trattiene Niang lanciato sull’esterno. Un minuto dopo è pericoloso Florucz che sfonda sulla destra ma non riesce a servire nessuno dei suoi compagni per via dell’alta densità di calciatori della squadra ospite presenti in area di rigore. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA UNION SG MARSIGLIA (RISULTATO LIVE 1-1): I FRANCESI PAREGGIANO SUBITO

La partenza sprint dei padroni di casa ha sbloccato subito il risultato della diretta Union SG Marsiglia che, in questo momento, vede i francesi più nervosi del necessario alla ricerca del pareggio. Al 12′, infatti, l’Union SG sfrutta il posizionamento dei francesi per scappare in contropiede e sfiorare la rete con Rodriguez anche se il tutto nasce da un fuorigioco ad inizio azione.

Tre minuti dopo, però, si sblocca la partita del Marsiglia che crea un’azione meravigliosa al limite dell’area creando un triangolo tra Paixao, Veermen e Greenwood per liberare al tiro Aubameyang. Il tiro dell’ex Arsenal è lento e prevedibile ma Scherpen non riesce a bloccarlo e lo respinge nell’area piccola dove Paixao arriva e conclude in porta pareggiando il match. (Agg. di Andrea Marino)

UNION SG MARSIGLIA (RISULTATO LIVE 1-0): PARTENZA SPRINT DEI BELGI

Inizia subito forte l’Union SG che parte con un pressing alto per mettere in difficoltà gli uomini di De Zerbi. I primi cinque minuti, infatti, premiano i padroni di casa che trovano subito il gol del vantaggio grazie a Khalaili che approfitta dell’immobilità della difesa francese per segnare.

L’azione si sviluppa sulla sinistra quando il numero 25 controlla e taglia verso il centro del campo per liberare il suo mancino e trovare il primo palo dove Rulli non può arrivarci. A cercare la risposta è Greenwood che fa tutto da solo con il mancino ma viene murato al momento del tiro. (Agg. di Andrea Marino)

DIRETTA UNION SG MARSIGLIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta Union SG Marsiglia ci propone l’occasione per fare un vero e proprio tuffo nella storia del calcio. Dobbiamo infatti tornare alla Coppa delle Fiere 1962-1963, la competizione che non era ancora una competizione ufficiale della Uefa ma fu l’antesignana della successiva Coppa che ora conosciamo come Europa League. Nei sedicesimi di finale si affrontarono appunto belgi e francesi, l’Olympique Marsiglia vinse per 1-0 la partita d’andata in casa mercoledì 26 settembre 1962, ma il successivo 17 ottobre l’Union Saint-Gilloise ribaltò tutto vincendo per 4-2 la partita di ritorno, prendendosi così la qualificazione per gli ottavi di finale.

Qui tuttavia i belgi furono eliminati dalla Dinamo Zagabria; logicamente è una citazione solo a livello simbolico, è bello esplorare ricordi ormai molto antichi e che servono comunque a ricordare che pure l’Union SG ha una storia gloriosa, anche se ci sono stati decenni di oblio prima della rinascita nelle ultime stagioni. Chiusa la parentesi storica, adesso ci possiamo buttare sulla diretta Union SG Marsiglia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE DIRETTA UNION SG MARSIGLIA, STREAMING VIDEO

Volete assistere alla diretta Union SG Marsiglia? Allora assicuratevi di esser abbonati al pacchetto Calcio di Sky. Se invece preferite la diretta streaming, la risposta è l’applicazione Sky Go.

DIRETTA UNION SG MARSIGLIA, FRANCESI IN TRASFERTA

Sfida a pari punti a cavallo tra la zona playoff e quella dell’eliminazione diretta dalla Champions League. La diretta Union SG Marsiglia si disputerà martedì 9 dicembre 2025 alle ore 21:00 presso lo stadio Lotto Park di Bruxelles.

L’Union SG ha collezionato due vittorie in cinque partite ovvero quella per 3-1 con il PSV e quella di misura per 1-0 contro il Galatasaray mentre le sconfitte sono arrivate con Newcastle, Inter e infine Atletico Madrid nell’ultimo turno.

Discorso simile per il Marsiglia che ha ottenuto due volte i tre punti, prima con l’Ajax con un netto 4-0 e successivamente rimontando il match casalingo con il Newcastle grazie alla doppietta ravvicinata di Aubameyang.

LE PROBABILI FORMAZIONI UNION SG MARSIGLIA

L’Union SG si schiererà con il modulo 3-4-1-2. Tra i pali Scherpen, difeso dal terzetto Mac Allister, Burgess e Sykes: A centrocampo ci saranno Khalaili, Zorgane, Van de Perre e Niang con El Hadj alle spalle di Florucz e David.

Il Marsiglia replica con l’assetto tattico 4-2-3-1. Rulli sarà il portiere titolare, protetto da Weah, Pavard, Balerdi e Emerson Palmieri. In mediana spazio a Hojbjerg e Vermeeren con Greenwood, Angel Gomes e Paixao sulla trequarti. Centravanti Aubameyang.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UNION SG MARSIGLIA

La vittoria del Marsiglia è offerta a 2.30 rispetto ai 2.95 in favore dell’Union SG con il pareggio a 3.55. Over 2.5 a 1.62, Under a 2.20.