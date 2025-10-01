Diretta Saint-Gilloise Newcastle, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la seconda giornata della prima fase di Champions League 2025/2026

DIRETTA UNION SG NEWCASTLE, PERCORSI ABBASTANZA DIFFERENTI

Il calcio d’inizio della diretta Union SG Newcastle è previsto per mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 18:45. Presso il Lotto Park di Anderlecht i belgi inseguono la possibilità di conquistare un’altra vittoria dopo quella ottenuta in trasferta alla prima giornata della fase a girone unico di Champions League per la stagione 2025/2026.

Diretta Qarabag Copenaghen/ Streaming video tv: gli azeri sognano il bis! (Champions League, 1 ottobre 2025)

Nel primo turno infatti i gialloblu si sono dimostrati molto abili nell’imporsi fuori casa contro il PSV Eindhoven, squadra ben abituata a disputare questo torneo, imponendosi per 3 a 1 con le reti segnate da David, su calcio di rigore in avvio, Ait El Hadj ed infine Mac Allister nel corso della ripresa. Inutile è stato dunque il gol della bandiera di Van Bommel.

DIRETTA/ Napoli Sporting Lisbona Primavera (risultato finale 1-1): la pareggia Caucci! (1 ottobre 2025)

L’inizio della fase a girone unico è stato poco soddisfacente invece per il Newcastle, reduce dalla sconfitta subita contro il Barcellona fra le mura amiche. I Magpies si sono fatti sorprendere dalla doppietta realizzata dall’ex Manchester United ed Aston Villa Rashford, segnando poi solamente al novantesimo con Gordon.

Le cose non vanno inoltre di certo meglio in Premier League per i bianconeri, adesso a sei punti come i Villans nella classifica del campionato inglese. I comprensibili KO patiti contro Liverpool ed Arsenal, contro cui ci si aspettava comunque di più, sono stati amplificati dai pareggi ottenuti contro Aston Villa, Leeds United e Bournemouth.

Diretta/ Villarreal Juventus Primavera (risultato finale 1-0): Portela gela i bianconeri! (1 ottobre 2025)

DIRETTA UNION SG NEWCASTLE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

In televisione non ci saranno problemi per vedere la diretta Union Saint-Gilloise Newcastle se si è abbonati regolarmente a Sky. Il canale Sky Sport Calcio così come Sky Sport 253 è stato scelto per la messa in onda dell’evento che sarà visibile pure in streaming sull’applicazione Sky Go. Questa modalità è a disposizione anche per gli iscritti a Now Tv.

DIRETTA UNION SG NEWCASTLE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili formazioni diretta Union SG Newcastle: i padroni di casa verranno schierati dall’inizio del match dal tecnico Pocognoli secondo un 4-3-3 con Scherpen fra i pali, Khalaili, Mac Allister, Burgess e Leysen in difesa, El Hadj, Zorgane in mediana Rasmussen, Niang, David e Rodriguez nel tridente offensivo. Pure mister Howe potrebbe scegliere di adottare uno speculare modulo 4-3-3 per i suoi bianconeri con Pope in porta, Hall, Burn, Thiaw e Trippier dietro, Joelinton, Tonali e Guimaraes a centrocampo ed attacco composto da Elanga, Gordon e Barnes.

DIRETTA UNION SG NEWCASTLE, LE QUOTE

Nonostante i risultati ottenuti dalle due compagini nella prima giornata della competizione, per la diretta Union Saint-Gilloise Newcastle sembrano essere gli inglesi in pole position per il raggiungimento del successo. Tenendo conto ad esempio delle quote fornite da Sisal possiamo evidenziare che la vittoria bianconera non verrà pagata oltre il 2.00 mentre il segno 1 che indica il trionfo dei belgi è fissato invece a 3.50. Ci sono infine ancor meno chances che la sfida termini in parità con l’x quotato a 3.60.