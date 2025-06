Diretta Urawa Reds Monterrey streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per il Mondiale per Club 2025.

DIRETTA URAWA REDS MONTERREY: MESSICANI PER GLI OTTAVI!

Andiamo a presentare la diretta Urawa Reds Monterrey, una partita che si gioca al Rose Bowl di Pasadena – Los Angeles – alle ore 3:00 di giovedì 26 giugno, valida per il girone E del Mondiale per Club 2025 e match che si incrocia al destino dell’Inter, ma solo se i nerazzurri perderanno contro il River Plate.

Inter si qualifica agli ottavi se/ Mondiale per Club 2025: risultati utili con River Plate (26 giugno 2025)

Il Monterrey però, al netto di questo, può ancora prendersi gli ottavi di finale: ha innanzitutto bisogno di una vittoria e poi di sperare in un certo risultato a Seattle, di sicuro però i messicani hanno fatto bene in questa competizione perché sono riusciti a pareggiare contro le due big di questo raggruppamento.

Diretta Inter River Plate/ Streaming video tv: a Chivu basta un punto! (Mondiale per Club 2025, 26 giugno)

Anche gli Urawa Reds sono riusciti a mettere in mostra buone cose, e contro l’Inter erano in vantaggio ancora a 12 minuti dalla fine; hanno però perso la partita e così, già sconfitti all’esordio, sono stati eliminati con una giornata di anticipo.

Per questo motivo la diretta Urawa Reds Monterrey conta solo per la squadra messicana, ma vedremo anche come si incastrerà con l’altro match (in contemporanea) e dunque andiamo subito a vedere quali possano essere le scelte di campo nella lettura delle probabili formazioni di questo match.

Risultati mondiale per club 2025, classifiche/ Dortmund agli ottavi! Diretta gol live score (25-26 giugno)

DOVE VEDERE LA DIRETTA URAWA REDS MONTERREY IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Urawa Reds Monterrey, non essendo prevista una trasmissione sulla nostra tv, dovrete rivolgervi esclusivamente alla diretta streaming video se abbonati a DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI URAWA REDS MONTERREY

Ovviamente per quanto abbiamo detto in precedenza della diretta Urawa Reds Monterrey bisogna parlare soprattutto delle scelte messicane: Domènec Torrent ha qualche diffidato in squadra ma gli ottavi sono più importanti di un’eventuale squalifica, quindi dovrebbe presentare il 4-2-3-1 migliore con Sergio Ramos al centro della difesa e leader di una formazione che si appoggerà soprattutto sulla trequarti, dove Sergio Canales va a caccia di riscatto dopo una carriera non fortunatissima e sarà supportato da due esterni di qualità ed esperienza come Jesus Corona e Ocampos.

Gli Urawa Reds di Maciej Skorza, essendo già eliminati, possono operare tanti cambi nel tentativo di dare spazio a tanti; Watanabe, che è andato a segno contro l’Inter illudendo la squadra giapponese, potrebbe partire dalla panchina e con lui tanti altri protagonisti delle prime due partite o comunque di quella contro la squadra nerazzurra. Al centro dell’attacco potrebbe poi giocare Thiago, pronto a una staffetta con altri centravanti che sono stati convocati dall’allenatore; negli Urawa Reds potrebbe cambiare anche il portiere, e quindi in ballottaggio ci sono Yoshida e Niekawa con Nishikawa che andrebbe in panchina.

QUOTE E PRONOSTICO URAWA REDS MONTERREY

Presentando la diretta Urawa Reds Monterrey possiamo brevemente parlare delle quote per il pronostico su questa partita: la Snai ha posto un valore pari a 1,67 volte quanto messo sul piatto per il segno 2, dunque messicani favoriti anche perché il segno 1 che regola il successo dei giapponesi porta in dote 4,60 volte l’importo investito. Infine l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X, vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,85 volte la posta in palio.