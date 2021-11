Diretta/ Uruguay Argentina streaming video tv: un “Clasico” che vale (Qatar 2022)

DIRETTA URUGUAY ARGENTINA: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Uruguay Argentina, in diretta sabato 13 novembre 2021 alla mezzanotte italiana presso l’estadio Campeón del Siglo di Montevideo, sarà una sfida valevole per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali in Qatar del 2022. Un “Clasico” sudamericano, quella che è stata la prima finale Mondiale di sempre disputata nel 1930 e una partita sempre molto sentita. L’Argentina ha ormai tre quarti di qualificazione al Mondiale in tasca, pur staccata dal Brasile capolista, l’Uruguay è invece nel pieno della bagarre con 16 punti e il quarto posto da conquistare per l’accesso diretto alla competizione.

La “Celeste” allenata da Oscar Washington Tabarez viene da due pesanti sconfitte in trasferta nelle qualificazioni, proprio in Argentina 3-0 e poi subendo un poker in Brasile. I due impegni sulla carta più difficili del girone ma che hanno rimesso in bilico il biglietto per il Qatar. L’Argentina invece dopo aver battuto. proprio l’Uruguay e il Perù ha messo da parte le ansie di qualificazione, dimenticando anche le polemiche per il match non disputato in Brasile, con la squadra già in campo bloccata per l’emergenza Covid.

DIRETTA URUGUAY ARGENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Uruguay Argentina non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita delle qualificazioni mondiali sudamericane resta valido l’appuntamento con il portale Mola TV, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video in maniera completamente gratuita, collegandosi al sito comotv.com. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA SU MOLA TV.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY ARGENTINA

Le probabili formazioni della diretta Uruguay Argentina, match che andrà in scena all’estadio Campeón del Siglo di Montevideo. Per l’Uruguay, Oscar Washington Tabarez schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Muslera, Gonzalez, Gimenez, Godin, Piquerez, Nandez, Vecino, Bentancur, Arambarri, Suarez, Alvarez. Risponderà l’Argentina allenata da Lionel Scaloni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Martinez, Molina, Otamendi, Romero, Tagliafico, De Paul, Paredes, Lo Celso, Messi, Lautaro Martinez, Di Maria.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’estadio Campeón del Siglo di Montevideo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Uruguay con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo dell’Argentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



