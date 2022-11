Diretta/ Uruguay Corea del Sud streaming video e tv. Ecco la Celeste (Qatar 2022)

DIRETTA URUGUAY COREA DEL SUD: LA CELESTE FAVORITA!

Uruguay Corea del Sud, in diretta giovedì 24 novembre 2022 alle ore 14.00 presso l’Education City Stadium di Al Rayyan sarà una delle sfide valevoli per la prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio Qatar 2022. Arriva la Celeste nel quadro di Qatar 2022: l’Uruguay propone per questo Mondiale un mix di vecchio e nuovo, giovani talenti come l’asso del Liverpool, Darwin Nunez, affiancati a veterani della Nazionale come Godin, Cavani, Vecino e Suarez.

Diretta/ Svizzera Camerun (risultato 0-0) streaming video Rai 2: in campo, si gioca!

La Corea del Sud è alla decima partecipazione consecutiva ai Mondiali: a parte l’edizione organizzata nel 2002, accompagnata da grandi polemiche arbitrali e chiusasi col quarto posto finale, i coreani hanno superato il primo turno solo nell’edizione sudafricana del 2010. Uruguay e Corea del Sud si sono già affrontate ai Mondiali nell’edizione italiana del ’90, 1-0 per i sudamericani nella fase a gironi, e in quella sudafricana del 2010, 2-1 per la Celeste negli ottavi di finale.

Risultati Mondiali Qatar 2022, classifiche/ Diretta gol live score: ecco la Svizzera!

URUGUAY COREA DEL SUD STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Uruguay Corea del Sud sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, con la televisione di Stato che trasmetterà in diretta tutte le sfide del Mondiale Qatar 2022. Questo significa di conseguenza che sarà disponibile anche la diretta streaming video di Uruguay Corea del Sud, naturalmente garantita da sito o app di Rai Play, sempre in modo gratuito. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI URUGUAY COREA DEL SUD SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY COREA DEL SUD

Le probabili formazioni della diretta Uruguay Corea del Sud, match che andrà in scena all’Education City Stadium di Al Rayyan. Per l’Uruguay, Diego Alonso schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Torreira, De Arrascaeta; Nuñez, Suarez. Risponderà la Corea del Sud allenata da Paulo Bento con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Kim Seung-gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-Jae, Kim Jin-Su; Lee Jae-sung, Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Hwang Ui-jo; Woo-Yeong Jeong, Son Heung-min.

Probabili formazioni Olanda Ecuador/ Diretta tv: tante conferme per i due ct

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Uruguay Corea del Sud, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del Mondiale di calcio Qatar 2022. La vittoria dell’Uruguay con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Corea del Sud, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA