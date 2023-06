DIRETTA URUGUAY ITALIA U20/ Video streaming tv: c’è un precedente confortante… (11 giugno 2023)

DIRETTA URUGUAY ITALIA U20: I TESTA A TESTA

Cresce sempre più l’attesa per la diretta di Uruguay Italia U20, la finale che assegnerà il titolo del Mondiale Under 20, possiamo nel frattempo osservare che abbiamo due precedenti ufficiali tra queste due Nazionali giovanili, curiosamente entrambi relativi al Mondiale Under 20 del 2017. Sei anni fa Italia e Uruguay U20 si affrontarono innanzitutto nella fase a gironi e la vittoria andò ai sudamericani con il risultato di 1-0 il 21 maggio a Suwon, con il gol decisivo che fu segnato al 76’ minuto da Amaral. L’Uruguay vinse il girone, l’Italia fu seconda.

Entrambe le Nazionali Under 20 avanzarono fino alle semifinali, dove l’Uruguay fu sconfitto ai rigori dal Venezuela mentre l’Italia si fermò al cospetto dell’Inghilterra. Di conseguenza, ecco il secondo incrocio fra Italia e Uruguay U20, curiosamente ancora a Suwon l’11 giugno 2017 (stesso giorno di oggi). La partita finì 0-0, il verdetto fu quindi affidato ai calci di rigore, per l’Uruguay segnò solamente Valverde mentre gli Azzurrini furono implacabili e con i gol di Vido, Marchizza, Mandragora e Panico si presero il terzo gradino del podio. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

URUGUAY ITALIA U20 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Uruguay Italia U20 sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, canale numero 2 del telecomando sul digitale terrestre. Questo dunque significa che sarà garantita pure la diretta streaming video di Uruguay Italia, naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI URUGUAY ITALIA UNDER 20 SU RAI PLAY

URUGUAY ITALIA U20: SFIDA EQUILIBRATA!

Uruguay Italia, in diretta domenica 11 giugno 2023 alle ore 23.00 presso l’Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata sarà una sfida valida per la finalissima del campionato Mondiale Under 20. Per la prima volta nella storia l’Italia si presenta a questo appuntamento, decisiva la vittoria ottenuta in semifinale contro la Corea del Sud grazie alla prodezza di Simone Pafundi su calcio di punizione. L’Italia è chiamata a fare la storia col gruppo sicuramente più talentuoso degli ultimi 20 anni per gli azzurrini.

L’Uruguay sarà senz’altro un osso duro anche se i pronostici appaiono in equilibrio, i sudamericani hanno superato la rivelazione Israele in semifinale e hanno approfittato di un’edizione del Sub 20 in cui hanno steccato favorite importanti come Argentina e Brasile. Anche l’Uruguay non è mai stato campione del mondo Under 20 ma al contrario dell’Italia ha già disputato due finali nella competizione, pur perdendole entrambe, nelle edizioni del 1997 e del 2013.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY ITALIA

Le probabili formazioni della diretta Uruguay Italia, match che andrà in scena all’Estadio Unico Diego Armando Maradona di La Plata. Per l’Uruguay, Marcelo Broli schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rodriguez, Ponte, Boselli, Gonzalez, Matturro; Diaz, Chagas, Sosa; Gonzalez, Duarte, de los Santos. Risponderà l’Italia allenata da Carmine Nunziata con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Desplanches; Zanotti, Guarino, Ghilardi, Turicchia; Casadei, Prati, Giovane; Baldanzi; Ambruruguosino, Esposito.

URUGUAY ITALIA U20 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Uruguay Italia U20, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finalissima dei Mondiali Under 20. La vittoria dell’Uruguay con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.55.











