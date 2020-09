Diretta Us Open 2020/ Berrettini Humbert streaming video tv, orario match (tennis)

Si apre una nuova giornata agli Us Open 2020: giovedì 3 settembre si completano i match del primo turno e sono due gli italiani che vedremo all’opera, del resto anche gli unici rimasti in corsa nel tabellone Atp. Ci aspettavamo Matteo Berrettini che infatti ha avuto vita facile contro l’avversario dell’esordio; magari un po’ meno Salvatore Caruso che però è stata una bella sorpresa, e dunque ci teniamo stretto anche lui. Nessun rimpianto per Jannik Sinner: l’altoatesino aveva una partita ostica contro la testa di serie numero 11 Karen Khachanov ma per come era iniziata, cioè con due set vinti in maniera autoritaria, speravamo tutti che alla fine il ragazzo conducesse la barca in porto. Invece è stato rimontato e sconfitto, ma intanto ha confermato di che pasta è fatto; ad ogni modo oggi a Flushing Meadows Berrettini e Caruso cercheranno il pass per volare al terzo turno e noi, aspettando la diretta degli Us Open 2020, proviamo a capire quali possano essere le loro possibilità.

La diretta degli Us Open 2020 per il primo giovedì di Flushing Meadows ci presenta allora due italiani in gara: Matteo Berrettini nella sua parte di tabellone è favorito almeno per arrivare fino ai quarti, dove eventualmente potrebbe incrociare Daniil Medvedev. Oggi il romano se la vede con Ugo Humbert, giovane francese in forte crescita: match assolutamente non scontato, ma sicuramente in questo momento il nostro giocatore è superiore al transalpino che comunque spera di arrivare a giocarsi i grandi titoli a stretto giro di posta.

Più agevole l’impegno di Caruso, contro Ernesto Escobedo: lucky loser e fuori dai primi 100 della classifica mondiale, ha preso il posto di Marcel Granollers nel tabellone principale e ne ha subito approfittato eliminando il polacco Majchrzak.

Tra i big in campo oggi vedremo il già citato Medvedev incrociare la racchetta con l’australiano Christopher O’Connell, mentre a Dominic Thiem – testa di serie numero 2 in assenza di Rafa Nadal – tocca quel Sumit Nagal che è quasi omonimo del mancino spagnolo ma tutt’altro tipo di tennista, anche come valori. Ci sarà poi il sempre accattivante Andrey Rublev, mentre Grigor Dimitrov proverà un’altra volta a scrollarsi di dosso l’etichetta di eterno incompiuto, ma già in questo secondo turno degli Us Open 2020 rischia non poco perché il suo avversario è Marton Fucsovics, temibile ungherese che peraltro lo ha già battuto in carriera. Dunque, si tratta adesso di aspettare che i match prendano il via e stare a vedere come andrà a finire…

