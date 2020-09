Diretta Us Open 2020/ Berrettini Ruud streaming video tv, orario dei match (tennis)

Agli Us Open 2020 si completa oggi, sabato 5 settembre, il terzo turno anche nella parte bassa dei due tabelloni del singolare: l’orario di inizio delle partite è fissato come sempre alle ore 17.00 italiane, quando a New York saranno le 11.00 del mattino. Sarà un sabato stuzzicante, perché scenderanno in campo nelle prossime ore sia Matteo Berrettini contro il norvegese Ruud, sia Salvatore Caruso che invece dovrà vedersela con il russo Rublev.

Sulla carta, Berrettini è favorito nel suo match mentre Caruso dovrà ribaltare il pronostico. Cominciamo giustamente da Berrettini, numero 8 al mondo nella classifica Atp, testa di serie numero 6 a Flushing Meadows e semifinalista l’anno scorso, di conseguenza nostra prima carta per essere protagonisti nella diretta Us Open 2020. Nel secondo turno Berrettini non ha avuto eccessive difficoltà per sbarazzarsi in tre set del francese Humbert con il punteggio di 6-4, 6-4, 7-6 (6), soffrendo solo nel terzo set, che si è risolto al tie-break sul secondo match point per Berrettini, che ha così piegato il Next Gen francese. Ora come detto ci sarà il norvegese Ruud, avversario certamente alla sua portata anche se nel secondo turno non ha faticato troppo per battere il finlandese Ruusuvuori, che si è ritirato nel corso della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE GLI US OPEN 2020

Ricordiamo che la diretta tv degli Us Open 2020 è garantita dai canali di Eurosport, e che soltanto il primo – quello principale – è disponibile anche sul digitale terrestre; Eurosport 2 rimane un’esclusiva per i clienti della televisione satellitare, mentre tutti gli appassionati di tennis avranno la possibilità di abbonarsi alla piattaforma Eurosport Player per seguire i match del torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per informazioni utili sui giocatori e qualche notizia interessante, consigliamo di visitare anche il sito ufficiale dello Slam all’indirizzo www.usopen.org.

DIRETTA US OPEN 2020: GLI AZZURRI

Illustrando che cosa ci attenderà oggi nella diretta Us Open 2020, possiamo adesso parlare anche dell’altro azzurro rimasto in gara nel torneo dello Slam a New York, cioè il siciliano Salvatore Caruso, numero 100 nel ranking mondiale Atp ma già capace di raggiungere il terzo turno di uno Slam al Roland Garros 2019, quando la sua corsa terminò contro un certo Novak Djokovic. Anche contro il russo Rublev non sarà facile, ma se non altro la missione appare stavolta… meno impossibile. Nel secondo turno Caruso ha sconfitto lo statunitense Escobedo, non un fenomeno ma certamente temibile su questa superficie grazie alla potenza del suo servizio. Caruso ha infatti sofferto nel primo set, perso 3-6, ma poi ha saputo dare una svolta alla partita e da quel momento in poi ha sostanzialmente dominato, imponendosi negli altri tre parziali con i punteggi di 6-4, 6-3, 6-4 per approdare al terzo turno anche degli Us Open e regalarci così una copia di tennisti azzurri da seguire con la massima attenzione nel sabato di New York.

