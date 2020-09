Diretta Us Open 2020/ Finale Zverev Thiem streaming video tv, orario (tennis)

Gli Us Open 2020 stanno per laureare il loro nuovo campione: la finale Zverev Thiem, fissata per le ore 22.00 italiane (le 16.00 locali) di questa sera a New York, naturalmente sul campo centrale di Flushing Meadows, scriverà una pagina di storia dei tornei del Grande Slam, perché in ogni caso avremo un nuovo vincitore, che sia il tedesco Alexander Zverev oppure l’austriaco Dominic Thiem. Considerate le assenze di Rafa Nadal e Roger Federer e l’episodio che ha portato alla clamorosa squalifica di Novak Djokovic, possiamo dire senza dubbio che la finale Zverev Thiem era la più attesa e gli Us Open 2020 ci regaleranno proprio questo epilogo fra i due tennisti più attesi della tanto chiacchierata Next Gen che finalmente si prenderà la corona, anche se in un torneo che definire particolare sarebbe addirittura riduttivo. In ogni caso adesso c’è poco da pensare a queste cose per i due finalisti: Zverev e Thiem hanno la gloria a portata di mano, la diretta Us Open 2020 ci dirà chi saprà scrivere una pagina di storia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GLI US OPEN 2020

La diretta tv degli Us Open 2020 è garantita da Eurosport, di conseguenza gli abbonati potranno seguire questa sera la finale Zverev Thiem in televisione oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio offerto da Eurosport Player. Sul sito www.usopen.org trovate invece le informazioni utili come il calendario, i contenuti multimediali e le statistiche, oltre naturalmente al livescore della partita, che potrete seguire pure dagli account ufficiali sui social network.

DIRETTA US OPEN 2020, FINALE ZVEREV THIEM: IL PERCORSO

In vista della diretta Us Open 2020 della finale Zverev Thiem, possiamo dunque rievocare in breve il cammino dei due tennisti nei turni precedenti del torneo di New York. Per Alexander Zverev non è stato un cammino facile: ha sofferto nel primo turno con Kevin Anderson e almeno per un paio di set anche nel secondo con l’americano Brandon Nakashima. Ha poi avuto bisogno del quarto set contro Adrian Mannarino e solo agli ottavi contro Alejandro Davidovich Fokina ha dominato. Nei quarti ha battuto Borna Coric, ma perdendo 6-1 il primo set e conquistando poi altri due parziali al tie-break, infine nella semifinale contro Pablo Carreno Busta ha rimontato da due set sotto per vincere al quinto. Dominic Thiem invece ha vinto in due soli set al primo turno per ritiro di Jaume Munar, si è imposto facilmente nel secondo contro l’indiano Sumit Nagal, ha concesso un set ma vinto comunque nettamente contro Marin Cilic (uno che in carriera ha vinto gli Us Open) al terzo turno e ha dominato Felix Auger-Aliassime agli ottavi. Dominio totale anche contro Alex De Minaur ai quarti e tre soli set (anche se due al tie-break) sono bastati anche nella semifinale contro Daniil Medvedev: il torneo dunque darebbe favorito Thiem, sarà davvero così?

