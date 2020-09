Diretta Us Open 2020/ Giorgi Osaka streaming video tv, orario dei match (tennis)

La giornata degli Us Open 2020 che si apre alle ore 11:00 di mercoledì 2 settembre riguarda i match di secondo turno nel tabellone dei singolari: in entrambi i casi, Atp e Wta, si tratta della parte alta e dunque tornano in campo sia Novak Djokovic, impegnato nella sfida contro Kyle Edmund, che Karolina Pliskova che se la vedrà invece con Caroline Garcia. La francese ha battuto la nostra Jasmine Paolini, e questo ci dà l’aggancio per dire che la prima giornata a Flushing Meadows per l’Italia del tennis è stata un disastro: su sette giocatori in campo se ne è salvato solo uno, o meglio una perché si tratta di Camila Giorgi che oggi tornerà a giocare in una missione sulla carta impossibile, ovvero battere la testa di serie numero 4 Naomi Osaka che arriva dal forfait – con discussioni e critiche – nella finale di Cincinnati, disputata comunque qui. Una giornata ad ogni modo intensa quella della diretta degli Us Open 2020; aspettando che si inizi a giocare vediamo in maniera più dettagliata quali potrebbero essere i temi forti del mercoledì di New York.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv degli Us Open 2020 è affidata ai due canali di Eurosport: quello principale è disponibile anche sul digitale terrestre, mentre Eurosport 2 sarà accessibile soltanto agli abbonati alla televisione satellitare. In assenza di un televisore, per seguire i match dello Slam di tennis viene in soccorso la piattaforma Eurosport Player: bisognerà sottoscrivere un abbonamento e poi, per la diretta streaming video, dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA US OPEN 2020: RISULTATI E CONTESTO

Dunque nella diretta degli Us Open 2020 per questo mercoledì abbiamo la nostra Camila Giorgi: la maceratese va a caccia della qualificazione ad un terzo turno nel quale potrebbe sfidare Anastasija Sevastova, che ha fatto fuori l’enfant prodige Coco Gauff, o la giovane ucraina Marta Kostyuk. Resta lei l’unica rappresentante del main draw Wta, anche in questo torneo non siamo riusciti a sviluppare giocatrici in grado di competere ma la Giorgi sicuramente ha le armi (almeno tecnicamente) per arrivare nella seconda settimana e mettere in crisi le big. Nel tabellone maschile invece torneranno in campo sia Alexander Zverev, che ha superato un ostico primo turno contro Kevin Anderson, che Stefanos Tsitsipas: in assenza di Federer e Nadal, i due sono i capofila di una generazione che cerca spazio e spera finalmente di mettere in cassaforte uno Slam maschile che fino a questo momento non è mai stato vinto da un giocatore nato anche solo negli anni Novanta. Tra le donne invece avremo Petra Kvitova e Angelique Kerber: la tedesca ha vinto qui e ha tre Major in bacheca, ma tra poco compirà 33 anni e soprattutto da tempo non centra risultati accettabili. Per lei ci sarà il derby contro Anna-Lena Friedsam, ma soprattutto incrocia nel possibile ottavo contro la numero 1 Pliskova: proprio lei era stata l’avversaria battuta nella finale del 2016, adesso le cose potrebbero essere cambiate.

