Diretta Us Open 2020/ Streaming video tv: al via lo Slam di New York (tennis)

Finalmente ci siamo, oggi cominciano gli Us Open 2020, il grande torneo di tennis di New York che quest’anno ha il sapore della rinascita (pur con mille incognite, a porte chiuse e con tante defezioni) dopo i lunghi mesi d’interruzione dell’attività agonistica a causa della pandemia di Coronavirus che ha flagellato in modo molto duro anche la Grande Mela. Essere dunque come sempre a New York alla fine di agosto per vivere gli Us Open è già un successo per il tennis mondiale, anche se ci attende un’edizione che potrebbe risultare anomala. Basterebbe dire che Flushing Meadows è di solito l’ultimo torneo del Grande Slam della stagione, stavolta invece arriva dopo tanti mesi di pausa forzata, con gli Australian Open di gennaio che sembrano appartenere a un’altra era, il torneo di Cincinnati (giocato però proprio a New York) come unica tappa di avvicinamento e con la stagione europea sulla terra rossa – soprattutto Roma e Roland Garros – che seguirà lo Slam a stelle a strisce. In ogni caso la fame di grande tennis è tanta, di conseguenza la diretta Us Open 2020 sarà imperdibile fin da oggi, con l’appuntamento fissato alle ore 17.00 italiane per poi continuare fino a quando da noi sarà ormai notte inoltrata.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE GLI US OPEN 2020

La diretta tv degli Us Open 2020, naturalmente già a partire da oggi, sarà garantita da Eurosport tramite i suoi due canali televisivi riservati agli abbonati sulle piattaforme Sky e Dazn, con inizio alle ore 17.00 italiane e collegamenti dai campi principali per seguire le partite più interessanti. Sarà dunque garantita anche la diretta streaming video tramite Eurosport Player, mentre per chi non fosse abbonato ad Eurosport chiaramente restano come principali punti di riferimento il sito Internet e i profili social ufficiali degli Us Open.

DIRETTA US OPEN 2020: IL CONTESTO

Avvicinandoci alla diretta Us Open 2020, dobbiamo sottolineare purtroppo che ci sono molte defezioni, a cominciare da entrambi i detentori dei singolari, i campioni uscenti Rafael Nadal e Bianca Andreescu. In campo maschile mancherà anche Roger Federer e di conseguenza rimane solo Novak Djokovic a rappresentare i “Big Three” degli anni Ottanta: che sia la volta buona per vedere festeggiare un successo nel Grande Slam a un rappresentante della Next Gen che finora nei principali tornei si è sempre dovuta piegare ai tre fenomeni? In campo femminile la situazione delle assenze è ancora più pesante: oltre alla Andreescu, dobbiamo infatti osservare che ben sei delle prime dieci tenniste del ranking Wta tra cui la numero 1, l’australiana Ashleigh Barty, non prenderanno parte a questi Us Open 2020. L’Italia non potrà fare affidamento su Fabio Fognini, che ha deciso di puntare tutto sulla stagione sulla terra rossa, ma va in doppia cifra nel torneo maschile e di questo si può andare orgogliosi. Riflettori puntati su Matteo Berrettini, l’anno scorso semifinalista e ora testa di serie numero 6, mentre l’emergente Jannik Sinner sarà subito chiamato all’impresa, perché nel primo turno incrocerà il forte russo Karen Khachanov.

