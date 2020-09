Diretta Us Open 2020/ Streaming video tv: semifinali maschili, orario match (tennis)

Gli Us Open 2020 vivono venerdì 11 settembre le loro semifinali maschili: anniversario particolarmente doloroso e soprattutto a New York, in realtà in Italia sarà già sabato perché l’orario di inizio locale è previsto per le 19:00, e dunque qui sarà la una della mattina. Grande spettacolo, anche perché come abbiamo già raccontato lo Slam a Flushing Meadows avrà due grandi novità: un campione che, vada come vada, vincerà il primo Major in carriera e, soprattutto, un tennista nato negli anni Novanta che solleverà il trofeo, cosa mai successa prima. Già così ci sarebbero tutti gli ingredienti per vivere una notte fantastica; oltre a questo basta leggere i nomi dei quattro semifinalisti per farci venire l’acquolina in bocca. Nella parte alta del tabellone, stante la squalifica di Novak Djokovic, c’è una straordinaria occasione per Pablo Carreno Busta, che a questo livello si era già trovato tre anni fa e ora se la deve vedere con un 23enne che ha già vinto 11 titoli tra cui tre Masters 1000 e le Atp Finals, vale a dire Alexander Zverev. A sognare sono anche gli altri due semifinalisti: l’anno scorso Daniil Medvedev si era arreso a Rafa Nadal solo al quinto set di una memorabile finale, e potrebbe ancora diventare il primo uomo nell’era Open a vincere gli Us Open senza concedere un singolo set. L’avversario è Dominic Thiem, che di finali Slam ne ha già giocate tre: sarà una diretta degli Us Open 2020 infuocata…

Le semifinali degli Us Open 2020 sono apparecchiate: avremo un vincitore nuovo, ma i nomi che si presentano alle due sfide non sono certo sconosciuti al grande pubblico. Dominic Thiem arriva dalla finale persa agli Australian Open lo scorso gennaio, e il modo in cui si è liberato di Alex De Minaur la dice lunga sulla maturazione mentale e tecnica sui campi in cemento. L’austriaco è anche la testa di serie migliore nel tabellone, per quello che può contare; subito sotto troviamo Daniil Medvedev, che aveva avuto un finale di 2019 straordinario e adesso deve fare la cosa più difficile, non solo confermarsi ma anche ottenere il salto di qualità, tradotto mettere titoli in bacheca.

Alexander Zverev lo abbiamo celebrato in lungo e in largo quando ha vinto a Roma ed era ancora giovanissimo, poi quando si è ripetuto nei Masters 1000; tuttavia abbiamo anche sottolineato più volte come non fosse ancora pronto a giocare sulla distanza dei cinque set, ma nel 2020 ha già raggiunto la semifinale a Melbourne e potrebbe aver svoltato. Così il vero outsider è Pablo Carreno Busta; lo spagnolo forse non sarebbe stato qui se la pallina tirata da Djokovic non avesse colpito una giudice di linea, ma è anche il primo dei quattro ad aver giocato, cronologicamente, una semifinale Slam e lo ha fatto appunto qui. Noi siamo fortunati a poterci mettere comodi e stare a vedere quello che succederà nelle semifinali maschili degli Us Open 2020…

