Diretta Us Open 2021/ Ivashka Berrettini streaming video tv, orario match (tennis)

DIRETTA US OPEN 2021: TOCCA A BERRETTINI, SINNER E SEPPI

Spazio alla diretta degli Us open 2021 anche oggi sabato 4 settembre 2021: siamo dunque ancora su campi di cemento Flushing Meadows per il terzo turno del tanto atteso slam statunitense e protagonisti questo pomeriggio saranno pure parecchi italiani. Benchè già molti dei nostri beniamini siano stati costretti a lanciare il tabellone anticipatamente (come Fognini, Musetti, Caruso, ma anche per il torneo femminile Paolini e Trevisan), altri come Berrettini, Seppi e Sinner sono ancora in gara e a partire dalle ore 17.00 italiane (le 11 del mattino a New York) proveranno a regalarci un’emozioni e a regalarsi il passaggio del turno. L’attesa dunque per questa nuova giornata agli US Open 2021 è grande e tanti saranno gli incontri che non dovremo perderci: andiamo dunque subito a vedere i protagonisti che ci allieteranno in questo sabato 4 settembre 2021.

DIRETTA US OPEN 2021/ Tsitsipas Alcaraz streaming video tv: passa Gojowczyk!

DIRETTA US OPEN 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Ancora una volta possiamo ricordare che la diretta tv degli Us Open 2021 è affidata a Eurosport: l’emittente ha due canali (anche Eurosport 2) e dunque darà la possibilità di seguire più match in contemporanea, saltando da un campo all’altro ma tenendo d’occhio soprattutto quelli principali. L’alternativa della diretta streaming video è garantita dalla piattaforma DAZN, sulla quale sono visibili i due canali di cui sopra (in abbonamento) e anche per tutti i clienti di Eurosport Player; ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.usopen.org troverete tutte le informazioni utili sugli Us Open 2021, soprattutto i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

DIRETTA US OPEN 2021/ Streaming video: Berrettini e Seppi, Fratelli d'Italia!

DIRETTA US OPEN 2021: RISULTATI E CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta degli Us open 2021 per questo sabato 4 settembre 2021, pure tocca ora vedere quali saranno i protagonisti più attesi sul cemento di Flushing meadows. Come abbiamo accennato prima, per il tabellone maschile non saranno pochi gli azzurri chiamati in causa nel terzo turno oggi, che come abbiamo detto prima, non comincerà prima delle ore 17.00 italiane. Ecco che allora subito spicca il nome di Matteo Berrettini che presto se la vedrà contro il Bielorussia Ivashka, numero 53 al mondo, fresco di vittoria contro quel Popsil, che al debutto aveva eliminato Fabio Fognini. Per Jannick Sinner, che punta a questi Us Open 2021 per entrare nella top ten del ranking mondiale, al terzo turno si parerà davanti il francese Monfils, avversario da non sottovalutare e in ottime condizioni (come se ne sono ben accorti Coria e Johnson che lo hanno incontrato fino ad ora).

Diretta Us Open 2021/ Video streaming tv: Bautista e Medvedev avanzano

Per Seppi invece, dopo la bellissima vittoria strappata in extremis a Hurkacz pochi giorni fa, avremo nel terzo turno il tedesco Oscar Otte, che pure al primo turno degli US open 2021 aveva eliminato il nostro Lorenzo Sonego. Per il tabellone femminile agli US open, in diretta oggi 4 settembre non ci saranno italiane in gara: pure sono in programma incontri imperdibili. Attenzione allora alla Sabalenka, in campo oggi contro la statunitense Collins, come pure a Barty e Bencic che invece affronteranno rispettivamente le statunitensi e padrone di casa Rogers e Pegula. Sfida he promette scintille sarà anche quella tra la numero 4 al mondo Karolina Pliskova e l’australiana Tomljanovic, che pure è approdata al cemento statunitense in grandissima condizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA